Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 10,14 kazançla 5.490,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.981,39 puanı, en yüksek 5.507,71 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,21 artışla 5.117,47 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,63 kazançla 8.942,42 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,90 primle 4.619,45 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 11,05 değerle 6.170,41 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 29,93 ile Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret oldu. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret’i yüzde 29,87 ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri, yüzde 26,20 ile Gübre Fabrikaları TAŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,15 ile Enka İnşaat ve Sanayi, yüzde 3,66 ile Doğan Şirketler Grubu Holding, yüzde 0,80 ile Aydem Yenilenebilir Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 277 milyar 462,2 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 211 milyar 2 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 209 milyar 718,8 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 1.164 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,35 kazançla 7 bin 799 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 18,8050 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,11 artışla 20,3590 lira oldu.

Bir önceki hafta 22,9820 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçen yüzde 1,42 kazançla 23,3080 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,73 değer kazanarak 20,4400 liradan alıcı buldu.

