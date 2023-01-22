Fark büyük

Suna ERDEN

Turizm Dairesi tarafından yayınlanan rakamlar kara sınır kapılarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Buna göre; geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde bir milyon 325 bin kişi Ercan Havaalanı’ndan giriş yaparken, Girne limanından giriş yapanların sayısı da 122 bin 331 olarak açıklandı.

Kara sınır kapıları ise 2003’ten bu yana en yoğun dönemini geçirdi. Buna göre; Lefkoşa’nın Metehan ve Lokmacı kapılarının yanı sıra Beyarmudu, Derinya ve Yeşilırmak’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapanların sayısı 5 milyon 994 bin oldu. Yeni kapıların açılması ve muhaceret işlemlerinin kolaylaşması halinde bu sayının daha da artacağı belirtiliyor.

Deniz yoluyla gelişlere rağbet yok

Turizm Planlama Dairesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; 2022 yılında Ercan’dan ülkeye giriş yapanların sayısı bir milyon 325 bin 175 kişi oldu. Bu rakamın 181 bin 168’ini KKTC uyruklular oluşturdu. Türkiye’den gelen yolcu sayısı 873 bin 54 olurken, yabancı uyrukluların ise 270 bin 953 olarak açıklandı.

Deniz yoluyla gelişlere bakıldığında ise Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yapan kişi sayısı 122 bin 331 oldu. Bu rakamın 20 bin 81’ini KKTC, 93 bin 127’sini Türkiye ve 9 bin 123’ünü ise yabancı uyruklu şahıslar oluşturdu. Girne Limanı’ndan yapılan giriş sayısı ise 30 bin 634 olarak açıklandı. Bu rakamın 4 bin 923’ünü KKTC, 24 bin 802’sini Türkiye ve 25 bin 711’ini ise yabancı uyruklu şahıslar oluşturdu.

En fazla yolcuyu sınır kapıları ağırlıyor

Kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan kara sınır kapılarından ise 2022 yılı Ocak-Kasım ayları arasında toplam 5 milyon 994 bin 487 kişi ülkeye giriş yaptı.

Kara Kapılarından yapılan girişlerin (KKTC uyruklular hariç) aylara göre dağılımı ise şöyle:

Ocak: 241 bin 458 kişi

Şubat: 251 bin 181 kişi

Mart: 312 bin 91 kişi

Nisan: 380 bin 774 kişi

Mayıs: 415 bin 615 kişi

Haziran: 441 bin 801 kişi

Temmuz: 469 bin 878 kişi

Ağustos: 534 bin 551 kişi

Eylül: 437 bin 33 kişi

Ekim: 440 bin 399 kişi

Kasım: 363 bin 688 kişi