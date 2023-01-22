Enerji krizi kapıda

Kuzey Kıbrıs’ta ilaç krizinin yanı sıra enerjide de sorun yaşanıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) TPİC’in yakıt sevkiyatını aksattığını, şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde yaklaşık 3 günlük yakıt kaldığını, bundan dolayı Güney Kıbrıs’tan bir kez daha yüksek fiyattan yakıt alındığını belirtti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Tuğcu'nun açıklamasını doğrulayarak, yakıt gemisinin hafta içinde yönlendirildiğini söyledi.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yazılı açıklama yaparak Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıtın azalması sonucu dipten çekilen kirli yakıtın iki buhar tribününü devre dışı bıraktığını ve 19 Ocak Perşembe gecesi ülke genelinde büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.

“TPİC firmasından doğrudan alım yöntemi ile bir yıllık 220,000 tonluk anlaşma yapılan yakıtın, ilk sevkiyatı olan 12,000 bin tonluk Fuel oil, 05.01.23 tarihinde santrale gelmiş, bunun üzerinden 15 gün geçmesine rağmen ikinci sevkiyat bir türlü ayarlanamamıştır. Bu nedenle şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde tahminen 3 günlük yakıt kalmış bulunmaktadır” diyen Tuğcu, geminin hala doluma girmediği bilgisine ulaştıklarını da belirtti.

Yakıtın gemiye Pazartesi günü yüklenmesi durumunda Teknecik’e ulaşmasının, Çarşamba günü öğlen saatlerini bulacağını ifade eden Tuğcu, TPİC’in bu işi yapmak için doğru bir firma olmadığını ileri sürdü.

Yakıt stoku yok ama…

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Tuğcu'nun açıklamasını doğrulayarak, yakıt gemisinin hafta içinde yönlendirildiğini söyledi.

BRT'ye konuşan Aydın, "İkizlerin geleceği güne kadar yoğun yakıt stoku yok ama yakıtı yetecek şekilde düzenledik. Mevcut yakıt 3 gün daha idare edecek. Gemi en geç Pazartesi günü gelecek” açıklamasında bulundu.

Aydın, “Bu arada, geçen gün elektrik kesintilerinin yakıtlarından kaynaklanmadığını, kesintilerin arıza kaynaklı olduğunu halkımızın bilmesinde fayda var" dedi.