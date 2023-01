Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündemdeki gelişmeler ve hükümetin müjde olarak duyurduğu projelerle ilgili eleştiride bulundu. Hükümeti “bulanık suda balık avlamaya çalışan, bilgisiz, iradesiz” olarak tanımlayan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Boş konuşuyorsunuz, yok hükmündesiniz ve zararlısınız” ifadesini kullandı.

Hükümete 7 soru yönelten Erhürman, paylaşımında şunları belirtti:

“1. Din İşleri Başkanı hakkında bir soruşturma var mı, yok mu?

2. Akaryakıtta zam olmayacak dendi, oldu! Zam oldu ama yakıt bulunamadı! Bunlar neden oldu?

3. Taksim Sahası'nda ne oldu? Neyi anlaşmıştınız, nerede sorun çıktı? Nasıl "halledildi"?

4. Geçiş kapılarındaki sorunları halletmek için altı ay önce protokol yapıp törenle açıklamış, müjdeyi vermiştiniz! Ne oldu da hiç bir şey olmadı?

5. "Sosyal konut projesinden haberiniz var mıydı? "Biz kırk yıl öncesinde kendi kaynaklarımız, mühendisimiz, mimarımız, müteahhidimiz, işçimizle yapıyorduk, artık yapamıyoruz" dediniz de mi çıktı bu proje ortaya?

6. Kablo ile elektrik... Kablo ile enterkonnektenin farkı ne? Fizibilitesi var mı? Alım garantisi var mı? Varsa koşulları nelerdir? Faturalara nasıl yansıyacak? Yenilenebilir enerji kullanımımıza hangi koşullarda nasıl etki yapacak? Tamamlanma süresi ne? Tamamlanana kadar bu ülke kesintilerle mi uğraşacak? Kıb-Tek’teki Kurulu güç artırılarak korunacak mı?

7. Türkiye'deki sağlık olanaklarından yararlanma projesinin kapsamı ne? KKTC'deki, TC'de sosyal güvenlik yatırımı olan TC vatandaşları mı? KKTC'de sosyal güvenlik yatırımı olan tüm TC vatandaşları mı? KKTC'de sosyal güvenlik yatırımı olan KKTC vatandaşları da mı?

Bir haftanın, eksikleri de olan özeti bu! Bu "hükümet"in "görevde" olduğu her haftanın özeti de aşağı yukarı böyle bir şey!

Bulanık suda balık avlamaya çalışan, bilgisiz, iradesiz, herhangi bir konuda doyurucu açıklama yapma kapasitesi olmayan bir "hükumet"! Bir de, hiç sıkılmadan, kendisine ne yapmaya çalıştıklarını anlatmadıkları halkı, her zamanki gibi "her şeye karşı olanlar" "her şeye taraf olanlar" ayrımına tabi tutma yarışı!

Boş konuşuyorsunuz, yok hükmündesiniz ve zararlısınız!”