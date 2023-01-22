‘Kontak’ baskını

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Kontak Operasyonu’nda 93 adet MDMA türü uyuşturuculu hap, 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gece yarısı düzenlenen operasyon kapsamında Serhat Orhan, Abdullah Gündüz ve Veysi Benzer kıskıvrak yakalandı. Zanlılar dün tutukluluk talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 20 Ocak 2023 tarihinde, Serhat Orhan ve Abdullah Gündüz’ün tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve harekete geçtiklerini belirtti. Zanlı Serhat Orhan’ın Kalliland bölgesinde yürüdüğü sırada tespit edildiğini anlatan Özdesoy, üzerinde arama yapıldığını ve ceketinin sol cebinde 15 adet MDMA türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı. ZanlıAbdullah Gündüz’ün de aynı bölgede bir market yakınlarında tespit edildiğini ve üzerinin arandığını aktaran Özdesoy, ceketinin sol cebinde 15 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ve 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Evde 63 tane hap bulundu

Zanlıların, Veysi Benzer’in de kalmakta olduğu evine gidildiğini anlatan Özdesoy, burada yapılan arama sonucu mutfak dolabı üzerinde 63 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ele geçirildiğini ve arama esnasında eve gelen Veysi Benzer’in de tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



