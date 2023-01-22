Hasta çok ilaç yok

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Umut Altunç, Gazimağusa’daki özel hastanelerin influenza vakası, beta ve solunum yolu enfeksiyonu hastalarıyla dolduğunu ifade etti. Altunç ‘Salgını durdurmak için çok geç olmadan önlem alınması’ çağrısında bulundu. İlaç eksiliği nedeniyle aileler kadar doktorların da çaresiz kaldığını anlatan Altunç, “İlaç verelim diyorsunuz, ilaç bulunmuyor” diyerek, tüm dünyada ‘dörtlü salgınıyla ilgili’ alınan önemlerden örnekler gösterdi.

Yatacak yer kalmadı

Hastaneye yatması gereken acil hastaları bile, yatacak yer olmadığından dolayı tedavi vererek eve göndermek zorunda kaldıklarını anlatan Altunç, “Sayısız influenza vakası çıkıyor. Okullardan, iş yerlerinden peş peşe vakalar geliyor. Özellikle risk grubundaki çocuklarda hastalık ağır seyredebiliyor” yorumunu yaptı. Altunç, özellikle beta streptokok enfeksiyonları ve RSV enfeksiyonlarında (solunum yolu enfeksiyonlarında) çok fazla bulaş olduğuna dikkat çekti.

İlaç bulunmuyor

İlaç eksiliği nedeniyle aileler kadar doktorların da çaresiz kaldığını anlatan Altunç, “İlaç verelim diyorsunuz, ilaç bulunmuyor” diyerek, tüm dünyada ‘dörtlü salgınıyla ilgili’ alınan önemlerden örnekler gösterdi.

Altunç’un sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Salgını durdurmak için çok geç olmadan önlem alalım…

Saat gecenin 10’u oluyor, halen hastanede acil hastalarıma tedavi veriyorum… Özel hastaneler dolu, hastaneye yatması gereken acil hastaları bile, yatacak yer olmadığından dolayı tedavi vererek eve göndermek zorunda kalıyoruz.

Sayısız influenza vakası çıkıyor. Okullardan, iş yerlerinden peş peşe vakalar geliyor. Özellikle risk grubundaki çocuklarda hastalık ağır seyredebiliyor. Düşmeyen ateş, bronşit ve zatürre vakaları görüyoruz. Aynı mevsimde iki kez farklı influenza enfeksiyonu geçiren pek çok ateşli çocuk hastalarımız bile var! Beta streptokok enfeksiyonları bu yıl çok tehlikeli seyrediyor. Hızlı ilerleyen, kanda yüksek iltihap düzeyleri ile seyreden, erken tanı konulmazsa hayatı tehdit edebilecek durumda pek çok vaka görüyoruz. RSV enfeksiyonu nedeniyle pek çok küçük bebekte bronşit tablosu görüyor, hastane yatışları yapıyoruz. Tüm bu hastalıklar okul çocuklarından öğretmenlere, anne ve babalara, küçük kardeşlere bulaşarak tüm topluma yayılıyor! İlaç verelim diyorsunuz, ilaç bulunmuyor, aileler kadar doktorlar da çaresiz kalıyor!

Peki ne yapmak lazım ?

Tüm dünya bu dörtlü salgını yaşarken önlemler alıyor.

İngiltere tüm ilkokul çocuklarına grip aşısı uyguluyor! Aşı olmayan çocuk ve erişkinlere ise halen (19 Ocak 2023) geç değil, gelin ücretsiz yapalım çağrısında bulunuyor!

Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerikan eyaletindeki ilkokullarda ise 2023 yılı itibari ile yeniden İlkokul çocuklarında maske zorunluluğu getiriliyor!

Almanya ve İspanya’da Covid vakaları azalmasına rağmen toplu ortamlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor!

Bizim ülkemizde ise halen toplum bazında grip aşılanma oranları çok düşük, izolasyon kalkmış, hasta çocuk ve erişkinler birbirleri ile temas halinde, hastaneler dolu ve üstüne üstlük ilaç kıtlığı yaşanmakta!

Herkes de kendisine çocuğuna daha fazla dikkat edip, daha fazla koruyacak!”

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023, 11:01