Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geride bırakılan haftayı ortalama yüzde 0,84 kazançla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,84 kazançla 1.111,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.096,65 puanı, en yüksek 1.118,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,15 artarak 1.140,96 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,20 artışla 1.650,84 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,96 yükselerek 1.026,48 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,34 artarak 1.674,01 puana yükseldi.



Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 11,61 ile Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 9,75 ile Alarko Holding, yüzde 9,18 ile Kartonsan izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,25 ile TAV Havalimanları, yüzde 3,91 ile Mavi Giyim, yüzde 3,47 ile Pegasus şeklinde sıralandı.



Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 674 milyon lirayla Kardemir (D), 5 milyar 152 milyon lirayla Petkim, 3 milyar 545 milyon lirayla Şişecam yer aldı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 595 milyon lirayla BİM Mağazalar, 40 milyar 320 milyon lirayla Enka İnşaat ve 37 milyar 780 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,13 kazançla 474,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 artışla 3 bin 145 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,27 değer kazanarak 7,5740 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 1,21 artışla 8,9650 liraya çıktı.

İki hafta önce 9,6140 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geride bırakılan haftada yüzde 2,43 artışla 9,8480 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 değer kazanarak 8,3560 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,49 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,21 ile hisse senedi fonları oldu.