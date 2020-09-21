‘Akıncı bunu başaramadı’

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay katıldığı bir televizyon programında, “Doğu Akdeniz’de pek çok büyük güç etrafımızda cirit atıyor, o nedenle bu aktörlerle aşık atabilecek bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var” dedi ve Akıncı’nın bu konuda başarısız olduğunu savundu.

Verilen bilgiye göre; Özersay, 2015’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın göreve gelmesi ertesinde ülke olarak sadece Kıbrıs sorununun çözümüne ve çözüm müzakerelerine odaklanıldığını ve Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz ve Doğu Akdeniz’deki jeostratejik gelişmeler konusunda bir pozisyon ortaya koyamadığını savundu.

Bu işleri Türkiye’ye bırakır bir görüntü çizildiğini, Kıbrıs Türk halkının haklarını arayan, hak ve menfaatlerinin peşinden giden bir görüntü çizilemediğini söyleyen Özersay, önlerinde bu eksikliği telafi etmek için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Özersay şöyle konuştu: “Doğu Akdeniz bölgesinde şekillenmekte olan yeni bir güç dengesi var. Amerika bu bölgeye sadece askeri olarak değil; başka açılardan da girmeye başlamış durumda ve Rusya Federasyonu’nun bölgedeki etkisini kırmaya çalışıyor. Fransızlar kendi dış politika hedefleri içinde bu bölgeye girmeye çalışıyor. Biz de deniz yetki alanının sınırlandırılması, Kıbrıslı Türklerin doğalgazdaki haklarını alabilmeleri için yeni fikir, politika ortaya koyan, Türkiye’yle anlaşma ve ortak açıklama yapan, sürekli uluslararası temas yapan, hareket halinde bir cumhurbaşkanını göreve getirirsek bu, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oyun kurucu bir rol üstlenmesine yardımcı olacaktır. Askeri ve güvenlik anlamında da Türkiye’yle iyi bir ilişki ve doğrudan diyalog kurarak gerekli adımları at, bizi tanımasalar bile bölgede fiili kontrolü elinde tutan ve bu bölgeyi düzenleyen devlet biz olacağımız için bizi dikkate almak zorunda kalacaklar.”

KKTC muhatap alınmalı…



Doğalgaz konusunda Navtex yayınlayarak, lisans vererek, sismik araştırma yaparak, kazı yaptırtarak geldikleri noktada, KKTC tanınmasa bile doğal gaz konusunda muhatap alınan bir devlet konumunda olduğunu belirten Özersay, “Ama bunun çok daha net şekilde ortaya çıkması Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin de ne yapacağıyla ve nasıl yapacağıyla ilgilidir. Bu alandaki bilgi ve birikimimle doğal gazda bizi uluslararası alanda muhatap almalarını sağlayacağım, bu konularda kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Michel’in sözlerini endişe ile karşıladık

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Doğu Akdeniz’deki gerilimin de ele alınacağı “AB Konseyi Zirvesi” öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Rum tarafına “yalnız sözle değil eylemle destek sözü” vermesini endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, yazılı açıklamasında, AB yetkililerinin Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak yerine gerginlik ve güvensizlik artırıcı provokatif tavırların yanında olup bunlara destek veren açıklamalar yapmaktan kaçınmasının bölgesel istikrar açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Michel’in açıklamasında bu türden ifadeler kullanması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni adada ve bölgede yeni bir güç dengesi kurabilecekleri hayali ile tansiyonu daha da artırabilecekleri yönünde cesaretlendirmekten ve Doğu Akdeniz’in istikrarsız bir hale gelmesine katkı koymaktan öte bir durum yaratmayacaktır” diyen Özersay, AB yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını ve haklarını hiçe sayan bu gibi açıklamalarının, Kıbrıs Rum tarafına siyasi olarak istismar edebileceği malzeme sağlamaktan ve gerginliği körüklemekten öte bir amaca hizmet etmediğini kaydetti.