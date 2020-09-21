Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu batağına saplanan gençlerin yaşadığı dramatik olaylara bir yenisi daha eklendi. Gazimağusa’da arkadaşları A.Y.(E-32), S.O.(K-28) ve C.T.(E-29) ile gezinti sonrası trafik kontrolüne takılan 31 yaşındaki B.N.K. üzerindeki 7 gram kokaini yutarak hayatını tehlikeye attı.

Trafik kontrolünde C.T.’nin alkollü olduğu tespit edilerek aracına el konulurken, Kokain yutan B.N.K. ile arkadaşları başka bir araçla İskele’ye gitti.

Ancak genç kadın sabaha karşı fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen 2 çocuk annesi B.N.K.’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hastaneye götürüldüğünde genç kadının uyuşturucu yuttuğunun anlaşılması üzerine arkadaşları polis tarafından gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

10 gram aldık, birazını sattık

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, 19 Eylül 2020 tarihinde A.Y., S.O., C.T. ve B.N.K’nin içerisinde bulunduğu aracın durdurulduğunu söyledi.



Polis, yapılan trafik kontrolünde C.T.’nin alkollü olduğunun belirlendiğini ve araca el konulduğunu kaydetti.Polis, 3 zanlı ile B.N.K.’nin ise İskele’de bulunan bir siteye gittiklerini belirtti.Polis, sabah saatlerinde B.N.K’nin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını, yapılan soruşturma neticesinde 7 gram kokain türü uyuşturucu madde yuttuğunun tespit edildiğini söyledi.A.Y., S.O. ve C.T.’nin gözaltına alındığını aktaran polis, uyuşturucu maddeyi 10 gram olarak aldıklarını ve 3 gramını başka şahıslara sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

3 gün uyutulacak

Bu arada Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altında olan ve durumu kritik olan 2 çocuk annesi B.N.K’nin 3 gün uyutulacağı bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 10:33