Kuzeyde 6, güneyde 10 yeni vaka

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29 kişi taburcu oldu

Kuzeyde 6, güneyde 10 yeni vaka
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 550, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 164 test yapıldı. Kuzeyde 6, güneyde 10 yeni, vakaya rastlandı. 
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 550 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. Bakan Pilli, 29 kişinin ise iyileşip taburcu edildiğini belirtti. 

Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 1550 

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5 

Yerel vakalar -yok  

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29 

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Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 155.906  

Toplam Vaka Sayısı- 700

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 428

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 43 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3

Güneyde 10 vaka
Güney Kıbrıs’ta ise dün yapılan 2 bin 164 test sonrası 10 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 600’e ulaştı 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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