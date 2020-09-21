Kuzeyde 6, güneyde 10 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 550, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 164 test yapıldı. Kuzeyde 6, güneyde 10 yeni, vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 550 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. Bakan Pilli, 29 kişinin ise iyileşip taburcu edildiğini belirtti.

Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 1550

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5

Yerel vakalar -yok

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 155.906

Toplam Vaka Sayısı- 700

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 428

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 43

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 222

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3

Güneyde 10 vaka

Güney Kıbrıs’ta ise dün yapılan 2 bin 164 test sonrası 10 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 600’e ulaştı