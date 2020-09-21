Kuzeyde 6, güneyde 10 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 550, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 164 test yapıldı. Kuzeyde 6, güneyde 10 yeni, vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 550 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi. Bakan Pilli, 29 kişinin ise iyileşip taburcu edildiğini belirtti.
Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 1550
Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar – 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5
Yerel vakalar -yok
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29
Yapılan Toplam Test Sayısı- 155.906
Toplam Vaka Sayısı- 700
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 428
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 43
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 222
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3
Güneyde 10 vaka
Güney Kıbrıs’ta ise dün yapılan 2 bin 164 test sonrası 10 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı bin 600’e ulaştı