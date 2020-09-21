İncir açık pazarda ‘liderlik koltuğuna’ oturdu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün fiyatların yüksekliği dikkat çekti. Özellikle mevsim meyvelerinden incirin kilosu 20 liradan satıldı.

Fiyatların yüksek oluşu sadece vatandaşları değil, satıcıları da rahatsız etti. Diyalog’a konuşan pazar esnafı, işlerin çok düştüğünü belirterek “Bunun sebebi çok sayıda çalışanın ülkeyi terk etmesi ve öğrencilerin dönüş yapmamasıdır” dedi.

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Ne dediler?..

Edip Dilekçi

“Satışlarımız hiç iyi değil. Düzgün ürün bulup satışa sunamıyoruz. İyi durumda olmayan domates 7 liradan satılıyor. Fiyatların böyle olmasının nedeni sadece yerli üretime kalmış olmamızdır. Tezgâhımın en pahalı ürünü üzümdür. Üzüm 15, şeftali ve nektarin de 12 liradan satılıyor. Her şey pahalı ve herkes pazar yerine gelip alışveriş yapamıyor. Eskiden insanlar çanta çanta doldurup gidiyordu, şimdi günü birlik alışveriş yapıyor. İnsanlar eskiden olduğu kadar pazar yerine gelmiyor. Umarım işlerimiz de vatandaşın ekonomisi de düzelir.”

İsmail Altan

“Satışlarımız ne yazık ki çok düşük. İnsanlar artık pazar yerine gelmeye korkuyor. Gelenler de alım gücünü kaybettiği için eskisi gibi alışveriş yapmıyor. Üreticilerin girdi maliyetleri dövizle bağlantılı olduğu için ürün fiyatları da haliyle yükseliyor. Bu hafta pazarda domates 7, salatalık 6 liradan satılıyor. İnsanlar hem pandemi hem de artan fiyatlar nedeniyle pazara gelmiyor. Gelenler de fiyatları görünce üç alacaksa bir alıp gidiyor. İnşallah kısa sürede bu sıkıntılar aşılır.”

Osmani Celal

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldik ancak fiyatlar çok pahalı. Pandemi ve dövizdeki artışa bağlı olduğunu düşünüyorum ancak yine de pazar yeri fiyatları bu kadar yüksek olmamalıdır. Önceden en kaliteli domates 5 liradan satılırken, bugün üstüne dokunmaya korktuğumuz domates 7-8 liradan satılıyor. Daha önce pazardan alışverişimizi haftalık yaparken şimdilerde her üründen üçer beşer alıyoruz. Bu konuda daha fazla denetim bekliyoruz.”

Mehmet Emin Kızılyürek

“Satış yapıyoruz evet ancak bu yıl gelen insan sayısı geçen yılın yarısı bile değil. İnsanlar pazar yerine gelmeye korkuyor. Bir de çoğu meyve-sebze çok yüksek fiyata satışa sunuluyor. Pazar yerine bu dönemde gelen insanlar alım gücündeki sıkıntılar nedeniyle azar azar alışveriş yapıyor. Daha önce çantalar dolusu alışveriş yapan insanlarımız ne yazık ki şimdilerde aldıkları çantalarda görünmüyor bile. Umarım daha güzel günlere kısa sürede ulaşırız.”

Süleyman Özerman

“Salgın nedeniyle satışlarımız çok düştü. İnsanlar buraya gelmeye korkuyor. Dövizdeki artış nedeniyle üreticinin girdi maliyetleri arttı ve bu artış da ürün fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz yıl buraya gelen insanların bu yıl dörtte biri geliyor. Bu da işlerimize olumsuz yansıyor. Daha önce buraya gelen insanlar haftalık alışveriş yaparken şimdilerde az az alışveriş yapıyorlar. Bu durum öğrenciler ve giden Türkiye vatandaşlarının geri gelmesi durumunda düzelebileceğini ümit ediyoruz.”

Ergun Kazafanalı

“Satış yapıyoruz ancak eskisi gibi bir satışımız yoktur. Buraya pandemiye rağmen gelen insanlar olsa da eskisi gibi bir müşteri potansiyeli yoktur. Tam iş yapacağımız dönemde bizleri eve kapattılar ve bu durum da bizi çok sarstı. Hala daha pandemi dönemindeki çeklerimizi ödemeye çalışıyoruz. Bu işler öğrencilerin gelmesi, turistin gelmesi ile düzelecektir.”

Pazarda dünkü fiyatlar;

Domates 8 TL

İncir 20 TL



Nektarin 10 TLŞeftali 12 TLPatlıcan 2.50 TLBörülce 8 TLSalatalık 7 TLSoğan 3 TLPatates 3 TLMantar 15 TLKarpuz kilo 3 TLKabak 7 TLBiber 7 TLArmut 12 TLBamya 10 TLHavuç 4 TLPancar 4 TLMuz 8 TLNar 7 TLÜzüm 15 TL