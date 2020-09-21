Ayrıştırıcı değil  bütünleştirici

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, uluslararası ilişkilerde ‘küslük’ diye bir kavram olamayacağını vurguladı. Erhürman, “Hedefimiz, ilkeli ve saygılı uluslararası ilişkiler geliştirmektir. Bizim için doğru zemin Kıbrıs Türk halkının iradesi, hakları ve çıkarlardır” dedi. Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı manifestosunu kamuoyuyla paylaştı. ‘Gelecek için 6 doğru adım’ başlığı altında yayımlanan manifestoda Erhürman Kıbrıs sorunu, iç konular ve uluslararası ilişkiler alanında Cumhurbaşkanlığı makamının ‘liderlik’ yapması üzerinde durdu. CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’ın seçim manifestosuna tufanerhurman.org adresinden dijital olarak erişilebiliyor. Cumhurbaşkanı adayı Erhürman ‘6 adım’ı ‘Ayrışma değil, bütünleşme ve dayanışma’, ‘Diyalog, uzlaşı ve çözüm’, ‘Siyasi eşitlik ve çözüm’, ‘Adım adım çözüm’, ‘Etkin dış politika’ ve ‘Kendi ayaklarımız üzerinde durmak’ başlıkları ile sıraladı.

Tufan Erhürman manifestosunda, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘bütünleştiricilik’ konusunda en yetkili ve etkili makam olduğuna dikkat çekti ve “İnsanlarımızı eşitlikle kucaklayan, hükümetlerle birlikte çalışarak onlara yol gösteren, muhataplarını ikna etmeyi başaran ve çağdaş iletişimle halkımızın önünü açan bir liderlik temel hedefimizdir” dedi. Pandemi sürecinin ‘aynı gemide olduğumuz’ gerçeğini bir kez daha hatırlattığına işaret eden Erhürman şöyle dedi: “Ayrışmaya, bölünmeye, ötekileştirmeye izin vermeyen, insanlarımızı kucaklayan ve onların birbiriyle kucaklaşmasını, dayanışma içinde olmasını sağlayan, halkımızı ortak hedeflerimiz doğrultusunda birleştiren, bütünleştiren ve varlığımızı, kimliğimizi, kültürümüzü hep birlikte geliştirerek geleceğe taşımamıza liderlik eden bir Cumhurbaşkanlığı yaratacağız.”

Kavga değil, akıl

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman ‘halkın iradesi, hakları ve çıkarları zemininde uzlaşıcı olacakları’ mesajı verdi ve “Sorunlu değil, sorumlu davranacak, sorun çözeceğiz” dedi. İki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyonun tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bir zemin olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onlarca yıldır bu tezin dışında bir çözüm formülünden söz etmemiştir. İki bölgelilik de, iki toplumluluk da, siyasi eşitlik de, müzakereler tarihi içinde Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Rum halkının haklarını görmezden gelmeksizin elde ettiği kazanımlardır. ‘AB çatısı altında iki ayrı devlet’ gibi bugünkü uluslararası durum çerçevesinde gerçekçi olmadığı herkes tarafından bilinen formüllerle zaman kaybedilmesinin bize kazandıracağı hiçbir şey yoktur” ifadesini kullandı. Erhürman, her kesimden yetişmiş insanlardan oluşan geniş bir ekiple dış dünyayla etkin bir diplomasi yürütüleceğine, Kıbrıs Türk halkına sahip çıkma ve öncülük etme misyonunun ileriye taşınacağına vurgu yaptı.

Kıbrıs bizim de adamız

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman “Kıbrıslı Türklere ‘yokmuş’ gibi davranılmasına” da dikkat çekerek, “Bu ada yalnız bizim değil ama bizim de adamızdır. Kıbrıs Türk halkı bu adanın üzerindeki ve etrafındaki tüm varlıkların ortağıdır” dedi.

Halk belirsizlikten kurtulmalı

Manifestosunda Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm için ilgili bütün taraflarla aktif bir diyalog içerisinde çaba sarf ederken diğer yandan da ‘adım adım’ neler yapılabileceğini anlatan Erhürman, Maraş’ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılabileceğini, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamının genişletilebileceğini, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe sokulabileceğini, spor, sanat, kültür, bilim alanında insanlarımızın dünyaya açılabileceğini, insanların doğum yerleri nedeniyle uğradıkları ayrımcılığa son verilebileceğini kaydetti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı belirsizlikten kurtulmalıdır.” ifadesini kullandı.

Doğru zemin, iyi ilişki



Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman seçim manifestosunda ‘Türkiye, AB ve dünyayla ilişkiler’ konusuna ayrı bir başlıkta yer verdi, ‘doğru zeminde iyi ilişkiler’ üzerinde durdu ve “Bizim için doğru zemin Kıbrıs Türk halkının iradesi, hakları ve çıkarlardır” dedi.Türkiye’den AB’ye, Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Birleşmiş Milletler’e kadar tüm ilişkilerde eşitliğin korunmasını ‘yaşamsal’ diye niteleyen Tufan Erhürman, ilişkilerin ‘doğru zeminde, karşılıklı güven, saygı ve eşitliğe dayalı’ olması gerektiğini söyledi.

İnsanımızın yaşam kalitesi

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’ın sıraladığı ‘adımlar’ arasında ‘sosyal ve ekonomik kalkınma için istikrar’ da var. ‘Kendi ayaklarımızın üzerinde durmanın’ önemine vurgu yapan Erhürman, tüm çabalarının ‘Kıbrıslı Türklerin yaşam kalitesini ve rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir bir kalkınma yaratmak’ amacı taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı makamının birçok yetkiye sahip olduğuna işaret eden Erhürman, ‘yürütmenin bir parçası’ olan Cumhurbaşkanlığı’nın istikrar konusunda aktif ve etkili rol oynayabileceğine işaret ederek, şöyle dedi:

“Hepimiz orta ve uzun vadeli planlar yapmamız ve bunları hayata geçirmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduğumuza göre, Cumhurbaşkanlığı’nın yürütmenin iki kanadından biri olmak konusundaki anayasal görevini aktif ve etkili biçimde yerine getirmesine ihtiyacımız var demektir. Cumhurbaşkanlığı, bakanların, müsteşarların, müdürlerin göreve gelmesi ve görevden alınması konusunda da, kamu yönetimi alanında geniş yetkilerle donatılmış Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinin atanmasında da, Anayasa’daki Cumhuriyet Güvenlik Kurulu vasıtasıyla iç ve dış güvenlik alanlarında da doğrudan yetkilidir. Bunların yanında yürütmenin iki kanadından biri olarak, gerektiğinde her konuda Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek, gerektiğinde Başbakan ve bakanlarla sürekli istişare ederek, içerideki sorunlarımızın çözümü konusunda liderlik, öncülük, koordinasyon ve değişen hükumetler arasında köprü olmak görevi ve yetkisi vardır.”