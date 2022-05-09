Yatırımcının yüzü güldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 1,16 kazançla 2.458,72 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.433,32 puanı, en yüksek 2.491,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,83 artışla 2.320,55 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,80 primle 4.296,44 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,09 azalışla 1.769,64 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,16 düşüşle 2.777,37 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 13,54 ile Indeks Bilgisayar oldu. Indeks Bilgisayar’ı yüzde 12,80 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,35 ile Alkim Alkali Kimya izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,12 ile Turkcell, yüzde 8,35 ile Türkiye Sigorta ve yüzde 7,09 ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 115 milyar 289 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 103 milyar 518 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 99 milyar 457 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,41 artışla 923 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 kazançla 6 bin 184 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 14,9510 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,07 artışla 15,8220 lira oldu.

Yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01 ile Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 4,37'lik yükselişle son bir haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 4,47 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ. Gr. EYF ise yüzde 5,26'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.