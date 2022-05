Vatandaşlar: Ülke Düzelmez

Ömer KADİROĞLU

Yeni hükümeti kimin, ne şekilde kuracağına ilişkin tartışmalar devam ederken, vatandaşlara mikrofon uzatan Diyalog muhabiri “Bakan sayısı 150’ye, milletvekili sayısı da 300’e yükselirse ülke düzelir mi?” diye sordu. Vatandaşlar bu soruya “hiçbir şey düzelmez, daha da bozulur. Zaten siyasilere güvenimiz kalmadı” yanıtını verdi.

Diyalog muhabirinin “Sayının artması halinde, yeni bakanlıkların adı ne olmalı?” şeklindeki sorusuna ise ilginç cevaplar geldi. Kimisi “Şeftali bakanlığı’ istedi, kimisi ‘hellim’, ‘narenciye’, ‘kuyu’ ‘meyve’ ‘yolsuzluk’ bakanlığının kurulmasını önerdi. Vatandaşlar “erken seçim olması halinde mevcut sistemle önemli değişimlerin olacağına inanmıyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Kamil Aytaç

“Bu memlekette milletvekili olanlar, Bakanlık makamı için büyük bir mücadele veriyor. Herkes Bakan olmak istiyor, çünkü o koltuğa oturduğu zaman her şeyin elinin altında olacağını düşünüyor. Bu ülkede 300 milletvekili 150 de Bakanlık da olsa yine hiç bir şey düzelmez. Şu anda 50 vekille bu kadar sıkıntı yaşanıyorsa, sayı artarsa işler daha da çıkmaza girer. Devlet onların maaşını ödemeye çalışırken toplum daha da büyük bir zarar görür.

Yeni Bakanlık açılırsa isminin ‘Fakirler Bakanlığı’ olmasını isterdim. Bu Bakanlığın fakir çocuklara ve durumu iyi olmayan ailelere gerçek anlamı ile hizmet vermesini beklerdim. Bir diğer Bakanlığın adı da ‘Yolsuzluk Bakanlığı’ olması ve bu Bakanlığın da tüm yolsuzluklara ve usulsüz iş yapanlarla ilgilenerek gerçek yaptırımlar uygulamasını isterdim.”

Turan Sabahyıldızı

“Ülkemizde milletvekili olan herkes Bakan da olmak istiyor. Bu yolda da büyük bir koltuk savaşı veriliyor. Bugün ülkemizde 300 milletvekili 150 de Bakanlık olsa yine hiçbir iş yapılmaz, çünkü yine kim hangi koltuğa oturacak diye kavga ederler. Şu an koltuk bırakmamak için de büyük bir kavga veriliyor diğer yandan da vatandaşlar sürünüyor. Yeni Bakanlıklar açılacak olsa iş yapmayacakları için adı fark etmez.”

Hıdır Aksoy Hıdıroğlu

“Bugün milletvekilleri Bakan olmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu durum biz vatandaşları o kadar çok sıktı ki artık siyaset kelimesini duymak veya siyasileri görmek dahi istemiyoruz. Hükümet kurmak için bile çalışılan bir ortamda koltuk kavgası yapılıyor ve vatandaşlar mağdur ediliyor. Herkes Bakan olmak istiyor ama bu tamamen bencilliktir. Koltuktan ziyade bizim için önemli olan hizmettir. Ülkeyi düşünen yok ve ülke için büyük bir yük oluyorlar. Aynı parti içerisinde herkes birbiriyle koltuk savaşı veriyor ve üzülerek söylemek isterim ki toplumun yararına olacak hiçbir çalışma yapılmıyor. Bugün 300 milletvekili 150 de Bakan da olsa koltuk kavgası artacağı için değişen pek bir şey olmayacak. Bakanlık sayısının yeterli olduğunu düşünüyorum ancak ülkemizde bütün sorunların temelinde adaletsizlik vardır ve adaleti sağlayacak bir Bakanlığın olmasını isterdim.”

İbrahim Karabulut

“Tüm siyasiler koltuk savaşı veriyor ancak Bakan olma mücadelesi yerine vatandaşa hizmet vermek için mücadele etseler bu ülke daha güzel ve sorunsuz bir hale gelir. Bakan olanlar da milletvekili olanlar da öncelik olarak koltuk değil halka hizmeti benimsemelidir. Şu andaki Bakanlıklar ve milletvekilleri sayısı bile fazla. Ayrıca bu sayı artsa da yine bir faydası olmaz.

Bugün ülkenin en çok ihtiyacı olan insanları anlayan bir Bakan olduğu için ben ‘İnsanlık Bakanlığı” olarak yeni bir Bakanlık açılmasını isterdim. Zaten insanları anlayan bir Bakan var olsa diğer hiçbir Bakanlığa ihtiyaç kalmaz.”

Salih Küçük

“Milletvekilleri Bakan olmak için mücadele veriyor ve büyük bir komedi ile karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda yaşadığımız her şeyi komedi olarak görüyorum. Bu ülkede 150 Bakan 300 de milletvekili olsa yine hiç bir şey yolunda gitmez aksine kavgalar daha da büyür. Milletvekili sayısı 20-25’lere indirilirse daha da iyi olacağını düşünüyorum. Kimin ne yaptığı belli değil.

İnsanlara hizmet edecek, ülke için çalışacak Bakan ve milletvekillerine acilen ihtiyacımız vardır.”

Ergün Çoban

“ Türkiye’de milletvekili sayısı arttırıldı ve yine işe yaramadığını gördük. Amaç zaten daha iyi maaş almaktır. Halka hizmet vermek için kimse çalışmıyor. Halka daha iyi bir hizmet verilecekse 150 Bakan 300 milletvekili olsun ancak ben bu sayı arttığı zaman kavgaların da artacağına inandığım için hizmet alabileceğimize kesinlikle inanmıyorum.

Daha fazla Bakan olsa da halka hizmet vermeyeceği için Hellim Bakanı, Şeftali Kebabı Bakanı, Narenciye Bakanı da olsa fark etmez.”

Eyüp Ütenoğlu

“Herkes Bakanlık koltuğu almak için mücadele ediyor. Hizmet vermek için kimse çalışmıyor. Siyasilerin tek amacının halka hizmet vermek ülke için çalışmak olması gerekirken, koltuk için kavga etmelerini kesinlikle tasvip etmiyorum. 150 Bakan, 300 de milletvekili yine bir şey değişmez. Bu ülkede iş yapacak insanlara ihtiyacımız vardır. Bu ülke Bakanlık ya da milletvekili sayısı arttırmakla değil doğru düzgün iş yapacak kişileri bulabilmek ve onları seçebilmeye ihtiyacımız var.”

