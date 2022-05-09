Gerekirse seçim yapılacak

Suna ERDEN

Ulusal Birlik Partisi meclis grubunun bugün bir toplantı yaparak, hükümeti kurmakla görevlendirilecek milletvekilini belirleyeceği öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma görevinin parti içinden bir milletvekiline verilmesi konusunda ‘esnek’ tavır izleyerek Ünal Üstel’i işaret etti. Başbakanlık adaylarından Hasan Taçoy’un ise seçim önerdiği bildirildi.

Diyalog’a konuşan Taçoy, UBP Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, hükümeti kurmakla görevlendirilecek ismin seçimle belirlenmesi için öneri yapacağını söyledi. Taçoy, “Önerim parti meclis gurubunda değerlendirilecek” dedi.

UBP Meclis grubunun bu sabah 09.30’da gerçekleştireceği toplantıda tek aday üzerinde uzlaşı sağlanmaması halinde seçime gidilecek.

Ünal Üstel ve Hasan Taçoy’un yanı sıra Nazım Çavuşoğlu’nun da Başbakanlık için aday olduğu bildirildi. Çavuşoğlu, parti tabanından bu yönde talep geldiğini doğrularken, seçim konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Üstel-Sucuoğlu görüşmesi

Bu arada İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile birden fazla görüşme yaparak durumu değerlendirdiği ifade edildi.

Üstel, Diyalog muhabirinin “Sucuoğlu’nun tavrı nedir?” şeklindeki bir soruya “durum meclis grubu toplantısında netleşecektir. Kendisiyle yararlı görüşmeler yaptım” dedi ve detaya girmedi.

Bakan Taçoy ne diyor?

UBP Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, hükümeti kurmakla görevlendirilecek ismin seçimle belirlenmesi için öneri yapacağını söyledi. Taçoy, “Önerim parti meclis gurubunda değerlendirilecek. Parti yetkili organları karar verecek. Ben, eğer bir isim belirlenecekse veya partide bir değişiklik olacaksa bunun seçilme belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu önerimi de yapılacak toplantıda sunacağım. Toplantı sonucu nasıl bir karar çıkacak, bekleyip göreceğiz” dedi.

Tatar seçilecek ismi bekliyor

Sucuoğlu başkanlığında kurulan hükümet, ‘Bakan Krizi’ nedeniyle 24 Nisan 2022 tarihinde istifa etmişti. Bozulan hükümet Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) oluşumuyla 25 Nisan’da bir kez daha kurulmuştu. Ancak YDP ve DP güven oylamasına saatler kala meclise katılmama kararı almıştı. YDP ve DP’nin hükümetten çekilmesi sonrasında Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduklarını söylemişti. Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Tatar, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada hükümeti kurma görevini UBP’den bir milletvekiline vereceğini ancak ismin parti tarafından belirlenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Tatar’ın istifayı kabul ettiğini de belirten Sucuoğlu, yeni hükümet belirlenene kadar mevcut hükümetin görevde olacağını da kaydetti.

Sucuoğu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önümüzdeki süreçte gereken adımları atacağını belirterek, “Öncelik sağlık, sağlığımız yerinde olsun da gerisi zamanla aşılır” dedi.