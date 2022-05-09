Resmi tören bugün

Rum Yönetimi ile İngiltere arasında 15 Ocak 2014’te imzalanan, Kıbrıs’taki İngiliz egemen askeri üs bölgelerinin, askerî olmayan inkişaf anlaşmasının 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlık Basın Sözcüsü Andreas Yosif imzasıyla yayımlanan açıklamaya dayanarak, ilgili anlaşmanın yürürlüğe girişinin bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek özel bir seremoni ile ilan edileceğini yazdı.

Açıklamada, İngiliz üs bölgesi sınırları içerisinde kalan köy ve belediyelerinin ekonomik, turistik, ticari v.b inkişafı için önemli perspektifler açılacağına işaret edildi.

Haftalık Kathimerini gazetesi yürürlüğe girecek anlaşma ile üs bölgeleri içerisindeki askerî noktalar dışında kalan 200-250 kilometrekarelik alanın etkileneceğini yazdı.

Habere göre, 4 belediye ve 23 köydeki her türlü inşaat ve yatırım çalışması için gerekli izinler artık Rum yönetimi makamlarınca verilecek, üs makamları sadece diğer bölgelerin askerî maksatlı kullanımından kaynaklı güvenlik konularına tabi meselelerde standart şerh düşecek.