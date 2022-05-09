Eylem sinyali verdi

Suna ERDEN

Çiğ süt fiyatlarına zam yapılmasını isteyen hayvan yetiştiricileri eyleme hazırlanıyor. Diyalog’a konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bir litre sütle bir kilo yem alamadıklarını ifade ederek, yarın Tarım Bakanlığı’nda konuyla ilgili toplantı yapılacağını söyledi.

Beklenen artığın yapılmaması, hayvancının sorunlarına çare bulunmaması halinde 15 Mayıs’ta eyleme gideceklerini ifade eden Naimoğulları, “Aslında biz daha önce eylem yapacaktır. Ancak hükümet bozulunca rafa kalktı. Eğer sorunlarımıza çare bulunmazsa Cumhurbaşkanlığının önünde eylem yapacağız” dedi.

Naimoğulları, şu anda bir litre inek sütünün 6 lira olduğunu belirterek, beklentilerinin 10 liraya çıkarılması olduğunu dile getirdi.

Bir litre sütle bir buçuk kilo yem almak istiyoruz

Türkiye’de bir litre inek sütünün 7 lira, bir kilo yemin 5 lira olduğunu ifade eden Naimoğulları, şunları söyledi:

Bizde bir kilo yem 7, bir litre süt 6 lira. Bir litre sütle bir kilo yem alamıyoruz. Bizim talebimiz bir litre sütle bir buçuk kilo yem alabilmektir. Bu nedenle çiğ süt fiyatının litre başına 10 liraya çıkarılmasını bekliyoruz. Ayrıca ilk kez Türkiye süt fiyatlarında bizi geçti ama yem fiyatları bizden aşağı. Biz bu şartlarda üretime devam edemeyiz.

Ülkede bu kadar sorun varken, ortada bir hükümet yok. Kapısını çalacak muhatap bulamıyoruz. Salı günü Tarım Bakanlığı’nda bir görüşme olacak ve süt fiyatlarıyla diğer sorunlar masaya yatırılacak. Eğer hayvancı 45 milyon lira olan alacağı verilmezse, süt fiyatlarında, elektrikte, mazotta düzenleme yapılmazsa eylem yapacağız. Ancak hükümet olmadığı ve uzun süre kurulmayacağını düşündüğümüz için eylem adresimiz Cumhurbaşkanlığı olacak. Bakanlıktaki görüşmemizde 15 Mayıs’a kadar süre tanıyacağız.”

Savaş yanı başımızda, üretim artırılmalı

Ukrayna-Rusya savaşına ve beraberinde baş gösteren tedarik krizine de değinen Naimoğulları, Güney Kıbrıs’a hammadde sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Savaşın ne kadar süreceğinin bilinmediğini, kuzeyde de sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirten Naimoğulları, önlem alınması gerektiğini söyledi. Naimoğulları şöyle devam etti:

Güneyde süt verimi için çok önemli olan soya krizi yaşanıyor. Kuzeyden güneye soya kaçakçılığı olmaması için önlem alınmalı. Bizde de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Ürün fiyatları savaş nedeniyle arttı. Kriz devam ederse bizde de ürün ciddi anlamda tedarik sıkıntısı yaşanacak. Bu nedenle devletin ciddi önlemler alması gerekiyor. Bunu da üretimi artırmakla yapabilir. Bu nedenle üreticinin sıkıntılarını gidermelidir.