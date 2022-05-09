‘En değerli varlığımız’

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında anneleri onurlandırmak ve anmak amacıyla kutlanan Anneler Günü KKTC de de kutlandı.

Gün dolayısıyla siyasiler, milletvekilleri bakanlar, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak annelerine olan sevgilerini dile getirdi.

Sosyal medyaya yansıyan bazı mesajlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

“Bizlere sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, vatan sevgisini öğreten; hayatlarını ailelerine adayan, saygı ve sevginin en büyüğünü hak eden fedakâr annelerimizin gününü en içten duygularımla kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı

“Başta beni yetiştiren Anam ve bu vatan uğruna toprağa evladını vermiş tüm Şehit Anaları olmak üzere, Analık duygusu taşıyan Annelerimizin bu müstesna gününü kutlarım...”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın

“Rahmetli anneciğimi sevgi ve saygı ile anarken, yaşamı anlamlı kılan sevgili eşim başta olmak üzere, kayın validem ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.”

Resmiye Canaltay

“Bazı günler özeldir. Fedakarlığı, mücadeleyi, sevgiyi, merhameti temsil eder.

Anneler Günü, bu özel günlerin en güzelidir. İçerisinde feakarlığı da mücadeleyi de, merhameti de, her şeyden önemlisi bolca sevgiyi de barındırır.

Güzel annem, bizlerin bir arada büyümesine, aile olmamızda, evlat sevgimizde hep öğretici oldu. Ne mutlu bize ki, sadece bize değil, bir çok insana annelik sevgisi ve merhametini gösterdi.

Bu vesile ile, başta annem olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”