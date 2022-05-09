Anneler Günü coşkuyla kutlandı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü, Anneler Günü dolayısıyla Rauf Denktaş Parkı’nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Akçay köyünde ikamet eden anneler katıldı. Etkinlikte yemekler yendi, şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Güzel bir anneler günü yaşayan Akçaylı kadınlar gönüllerince eğlendi.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü örnek bir etkinliğe daha imza attı. Anneler Günü dolayısıyla Rauf Denktaş Parkı’nda etkinlik düzenleyen Uğur Dereliköylü, gecenin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti. Uğur Dereliköylü 2 buçuk yıldır pandeminin ciddi sorunlar yaşandığını ve annelerin evlerinde kapalı kaldıklarını göz önünde bulundurarak böylesi bir geceyi düzenlediklerini ifade etti. “Sağlık ve sevdiklerinizle bir ömür diler anneler gününüz kutlu olsun” diyen Dereliköylü keyifli bir gece geçirilmesi temennisinde bulundu. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün açılış konuşmasının ardından yemekler yenildi ve Grup Nostalji şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirildi.