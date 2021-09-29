Yazılı bildirim şart

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), tohumluk arpa, buğday talep edecek tüm çiftçilerin, 8 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar, talepleriyle ilgili yazılı bildirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, “2021 Tahıl Ekim sezonunda Akdoğan Tohumluk Merkezinde sıkışıklık yaşanmaması için ihtiyaç olunacak Tohumluk Materyali Arpa, Buğday talep edecek tüm çiftçilerimizin, Köy Kooperatif Şirketlerinin 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Toprak Ürünleri Kurumuna talepleri ile ilgili yazılı bildirim yapmaları gerekmektedir” denildi.