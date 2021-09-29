‘Yaratıcı oldu’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin tatar’la gerçekleştirdiği New York görüşmesi hakkında olumsuz mesaj vermekten kaçınırken “yaratıcı bir görüşme oldu” dedi.

Fileleftheros gazetesi “Aynı Sahnede Seyirci – Anastasiadis İki Kesimli Federasyondan Tatar ise İki Devletten Bahsetti” başlıklı haberinde Anastasiadis’in açıklamasını şöyle yansıttı:

“Yaratıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Elbette görüş ayrılıkları da kayda geçirildi. Sn. Tatar egemen eşitlik ve iki bağımsız devlet tezlerini dile getirirken, ben de BM kararlarıyla, Genel Sekreterin mektubuyla tam uyumlu tezlerimizi ve yaratıcı bir diyaloğun başlaması ve çıkmazın aşılması için nasıl ilerlememiz gerektiğine ilişkin çeşitli yöntemler ortaya koyduk”

Daha fazla ayrıntı vermesinin mümkün olmadığını da ifade eden Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin, Güven Yaratıcı Önlemlerin ileri götürülmesi ve gelecekte bir diyaloğun yeniden başlayabilmesi perspektifini araştırmak adına özel temsilci (special envoy) atama niyetinde olduğunu belirtti.

Guterres’in özel temsilci olarak herhangi bir isim dile getirip getirmediği şeklindeki bir soruya olumsuz yanıt veren Anastasiadis, Tatar’la bir görüşme daha olup olmayacağı şeklindeki bir soruya ise “Şu an için hayır, böyle bir uzlaşıya varmadık” cevabını verdi.