Ercan'da yolcular işkence çekiyor

Ömer KADİROĞLU

Turizmin dibe vurduğu bir dönemde hava yoluyla adamıza gelenlere Adapass uygulaması yüzünden adeta işkence çektiriliyor. Bazı yolcular bu uygulamanın yarattığı sıkıntılara dikkat çekerek, görevlileri uyarsa da sonuç değişmiyor.

Diyalog muhabirine konuşan yolcular; uçak yolculuğunun bir saat sürdüğünü, Ercan’da görevlilere hesap vermenin ise bir saati aştığını söyledi.

“Çift aşılı olduğunu kanıtlayan, ayrıca PCR test sonucunu ibraz edenlere neden Adapass zorunluğu getirildiğini anlayamıyoruz” diyen yolcular; özellikle Türkiye’den gelen turist sayısının giderek azalacağı uyarısında bulundu.

Başka ülkelerin turistler için seyahati kolaylaştırıcı adımlar atmasına karşın, turist sıkıntısı çeken KKTC’nin bürokratik sorunlarla uğraşmasına anlam veremediğini söyleyen yolcular “Yetkililer gelip de burada yaşanan sıkıntıları görsünler” dedi.

Kara sınır kapılarında farklı işlem

Kuzey ile Güney Kıbrıs yetkililerinin uzlaşması sonucunda 27 Eylül’den itibaren kara sınır kapılarından sadece çift aşı kartıyla geçişlerin başladığını anımsatan turizmciler ise, benzeri uygulamanın hava ve deniz limanlarında da uygulanmasını istedi.

Diyalog’a konuşan turizmciler “Güneyde yaşayan insanlar çift aşıyla kuzeye geçebiliyorsa, Ercan’dan gelenler neden giremiyor?” sorusunu yönelterek, turizm örgütlerinin bu konuyu ciddiyetle ele alacağını bildirdi.