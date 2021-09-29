Çok yapıcı geçti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve mevkidaşı Mahmut Özer ile bir araya geldi.

Amcaoğlu, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

İŞKUR ile iş birliği halinde, KKTC'deki mesleki eğitim branşlarının geleceğin mesleklerine uyumlanacak şekilde güncellenmesi ve böylelikle KKTC'de mesleki eğitimin güçlendirilmesi hususları da görüşülürken, KKTC'de işverenlerin ihtiyaçları ile mevcut işgücünün yeterliliğini ölçen bir saha araştırmasının TÜİK, İŞKUR ve KKTC İstatistik Kurumu iş birliğinde yapılması değerlendirildi.

Görüşmede, ayrıca, KKTC EBA üzerinde yazılım, müfredat uyumu gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı da kaydedildi.

Bağlar güçlenecek

Temaslarıyla ilgili açıklama yapan Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile temaslarının “çok yapıcı” geçtiğini belirtti.

Amcaoğlu, ayrıca Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'la da görüştü.

Temaslarıyla ilgili açıklama yapan Amcaoğlu, özellikle Oktay ve mevkidaşı Mahmut Özer ile son derece yapıcı ve iki ülke arasında özellikle eğitim alanında işbirliğini ele alan bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu tür temasların, aradaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade eden Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye tarafından dijital eğitim, hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve materyal konusunda verilen destekler, ülkedeki yaklaşık 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen için paha biçilmez değerdedir.

Ankara Ticaret Odası Başkanı ile gerçekleştirdiğim görüşmenin ülkemiz adına önemli konuları, gelişmeleri içerdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ankara’da gördüğümüz ilgi ve yakınlık bize güç vermiştir. Katkıları ve gösterilen yakın ilgiden dolayı anavatanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”