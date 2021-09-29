Binlerce test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 21 bin 539 test yapıldı, 60’ı yerel 86 pozitif vakaya rastlandı, 117 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 51 bin 937 test neticesinde 117 Covid-19 vakası saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 kişinin yurt dışından geldiği, 22 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, 60 yerel vakanın 25’i Lefkoşa, 17’si Girne, 11’i Gazimağusa, 7’sinin İskele bölgesinden olduğu belirtildi.

Covid-19 genel tablo

Toplam Test Sayısı: 2. 890.538. Toplam Vaka Sayısı: 19.386. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.419. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 891. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 835. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 5 bin 567 aşı yapıldığını da kaydetti.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 921. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 677. Güvende Kal Genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8164. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 56.066.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 51 bin 937 test neticesinde 117 Covid-19 vakası saptandı.

Yeni vakalarla Güney'deki toplam vaka sayısı 120 bin 20'ye yükseldi.