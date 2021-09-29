Veliler: Tedbirlere uyalım

Ömer KADİROĞLU

Uzun bir aradan sonra yüz yüze başlayan ilk ve ortaöğretim okullarından 13-24 Eylül tarihleri arasında öğrenci ve 32 öğretmenin Covid 19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, bu durum velileri endişelendirdi. Diyalog’a konuşan veliler, çocuklarının uzun süre eğitimden mahrum kaldığını, ruhsal sorunlar yaşadığını ifade ederek,” Okulların bir kez daha kapanması herkesi etkiler” dedi. Veliler, Coronavirüs’ün hayatın bir gerçeği haline geldiğini, önemli olanın aşılama çalışmalarına hız verilmesi ve kurallara uyulması olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Nihal Salman

“Çocuklarımız iki yıl okuldan uzak kaldı. Ne halk ne esnaf ne de çocuklar bir kapanmayı daha kaldıramaz. Bu süreçte çocuklar hem psikolojik hem de bedensel olarak bozukluklar yaşadı. Ben bir uzman sosyolog, bir öğretmen en önemlisi de bir anne olarak okulların kesinlikle kapanmaması gerektiğini söylüyorum. Biz bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Tıpkı gripte olduğu gibi salgına yakalanan çocuk evine gidecek iyileşecek ve geri okuluna dönecek ki bu yıl bir eğitim sürecini daha kaybetmesin.”

Hüseyin Eğri

“ Biz veliler olarak biraz endişe yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle çocuklarımız uzun süre eğitimden mahrum kaldı. Online eğitim yapıldı ancak bana göre yeterli olamadı. Geçtiğimiz gün okullarda vakaların arttığı söylendi. Bizde de panik başladı. Tekrar okulların kapanmasını istemiyoruz, bu nedenle lütfen herkes kurallara uysun.”

Çelen Dimililer

“Okullarda hem öğrencilerde hem de öğretmenlerde vakaya rastlandığı belirtildi. Çocuklarımız uzun süre okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden mahrum kaldı. En önemlisi de eğitimleri yarım kaldı. Bu nedenle endişemiz sürüyor. Herkesin kurallara uyması ve sıkı denetim yapılmasını istiyoruz.”

Süleyman Türk

“Yerel vakaları göz önünde bulundurursak biraz endişe duyuyorum. Bu noktada insanların aşılanmaya özen göstermesi ve bu salgınla mücadeleye yardımcı olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tedbirlere uyulması halinde bir kapanma daha olmaz diye düşünüyorum. Ancak tedbiri elden bırakırsak kapanma kaçınılmaz olacaktır. Ümidimiz kapanmaması yönünde çünkü çocuklar eğitimden yeteri kadar uzak kaldı.”

Aylin Aktay

“Sınıfların küçük olması, teneffüslerde çocukların hep bir arada olması hem biz eğitimcileri hem de velileri endişelendiriyor. Bu noktada elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışım eğitim yılını tamamlamaya çalışacağız.”

Erhan Ceylanlı

“Pandemi nedeniyle okullar uzun süre kapalı kaldı. Bu süreçte çocuklar çok etkilendi. Ümidimiz okulların kapanmaması yönünde. Uzaktan eğitim modeli denendi ancak yeterli verim alınamadı. Eğitimin yarım kalmaması için herkes kurallara uymalıdır. Ayrıca aşılanmaya özen gösterilmeli ve hız verilmelidir.”