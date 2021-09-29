"Haklarında soruşturma var"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası’na Demokrat Parti (DP) tarafından atanan yöneticiler hakkında Polis’te devam eden bir soruşturma bulunduğunu ve henüz “aklanmadıklarını” ifade ederek, “DP’nin atadığı kişilerin sicilleri bankacılık açısından sıkıntılıdır” dedi.

Verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özersay, Kalkınma Bankası’nın Demokrat Parti tarafından atanan yöneticileri hakkında Merkez Bankası ve kendilerinin şikayeti sonucunda Poliste devam eden bir soruşturma bulunduğunu söyledi.

Geçmişte, Kooperatif Merkez Bankası’nda verilen “batık” kredilerle, o bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili bugünkü Kalkınma Bankası yöneticilerinin henüz aklanmadığını ve Polis tahkikatının devam ettiğini ifade eden Özersay, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan kişilerin, daha önce banka ve bankacılığa yönelik nasıl bir tecrübeye sahip olduğunun önemli olduğunu vurguladı.

Özersay, Demokrat Parti’nin Kalkınma Bankası’na atadığı üyeyi, geçmişte ortaya koyduğu iddialardan ötürü eleştirerek, “kendi dönemine, kendi yaptığı atamaya bakıldığı zaman kimsenin bir kelime ithamda bulunamayacağını, dolayısıyla şimdi ‘Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri siyasi olarak atanıyor’ diye şikayet edecek kişilerin ve DP’nin, önce bir kendine bakması gerektiğini” kaydetti.

“Bankacılık açısından ne kadar temiz birini atadınız” diye soran Özersay, “O dönemde Kooperatif Bankası’nda verilen krediler, şimdi batık duruma geldiği için yargı süreci başlayacak. Poliste şikayetler var. Mahkeme aşaması var. Krediler batık olduğundan geri ödenmediğinden şikayet ediliyor, şu anda Demokrat Parti, UBP’yi ikna ederek Bakanlar Kurulu’ndan da karar aldırtarak, özel bankalara borcu olan bazı kişilerin ve şirketlerin ödeyemediği borçlarını Kalkınma Bankası’na aktarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

HP, Sayıştay’a ve Ombudsman’a başvurdu

Öte yandan Halkın Partisi (HP), Sayıştay’a ve Ombudsman’a, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun zarara uğratıldığına ilişkin şikayette bulunduğunu açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Halkın Partisi verdiği dilekçede; Bakanlar Kurulu kararıyla alınan akaryakıtın numunelerinin analiz sonuçlarında limit aşımı tespit edildiğini belirtildi.

Dilekçede; “İçeriğinde; su miktarı, kalsiyum, çinko, mevcut toplam tortu, kalorifik değer, stabilite ve uyumluluk değerlerinde limit aşımı (off spec) tespit edilmiştir” denilerek, ilgili Bakanlar Kurulu kararında atıfta bulunulan Kıb-Tek’in Akaryakıt Temin ve Taşıma Şartnamesine ve TPIC firması ile imzalanan sözleşmeye göre ceza kesintisi uygulanması gerektiği işaret edildi.

Dilekçede, hesaplanan ceza kesintisi miktarının 237 bin 516.14 USD olduğu da savunularak, söz konusu cezanın kesilmesi için ilgili Kıb-Tek Müdür Yardımcısı tarafından Genel Müdür’e, Kıb-Tek Genel Müdürü tarafından ise Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun onayına sunulduğu bilgisi paylaşıldı.