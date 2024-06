‘Yüksek verim elde edilecek’

Afet İLBAN

“Tohumluk Tahıl ve İkinci Ürün Olarak Mısır Silajı Üretim Projesi” kapsamında toplam bin 199 dönüm araziye ekilen Beşparmak arpa, Ceyhan ve Cendere buğday ve yerli Vigo türlerinin ilk etap hasadına Başbakan Ünal Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un katılımıyla dün başlandı. Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Ercan Çiftliği'nde sürdürülen projeyle, yüksek verimli, ülke iklimine uygun, sağlıklı ve uygun maliyetli tohumluğun üretilmesi amaçlanıyor.

Başbakan Ünal Üstel, güzel bir olaya şahitlik ettiklerini belirtti ve projeye katkı koyan herkese teşekkür etti. “Bir ilki gerçekleştirdik” diyen Üstel, “İnşallah iki, üç sene içerisinde Anadolu’dan gelen Toros dağlarından çıkan su Mesarya Ovası’yla da buluşacak ve Mesarya Ovasını yeşillendirecek” dedi. Ülkedeki atık suları değerlendirmek için de projeler yaptıklarını ifade eden Başbakan Üstel, her geçen gün kuraklığın ve sıcaklığın arttığına dikkat çekerek, “Suyun kıymetini bilmeli, atık suları her bölgede değerlendirmeliyiz” dedi.

Çavuş: Biz ödevimizi iyi yapıyoruz

Bakan Çavuş ise 9 Ocak’ta ekimi yapılan ürünlerin hasadının gerçekleştirileceğini ifade etti. Çavuş, ülkede her alanda yatırımların devam ettiğine dikkat çekti. Yol yapımı, hastane, eğitim ve tarım alanındaki projelere işaret eden Çavuş, “Ülke bir şantiye alanına, yatırım alanına dönüştü. Biz ödevimizi iyi yapıyoruz” dedi.

Nizam: Ekmeklik buğday için ideal

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam da bin 200 dönümlük arazinin 500’ünün yumuşak ekmeklik buğday olduğunu ifade etti ve bunun un yapılabilecek bir çeşit olduğunu söyledi.

Karavezirler: Gururlu ve onurluyuz

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, gururlu ve onurlu olduklarını ifade ederek, projeyle Mesarya Ovasında daha çok işler olacağına inandığını belirtti.