3 kişi tutuklandı

Gönyeli’de kaza yaptıktan sonra kaçak sürücünün peşine düşen polis, hem uyuşturucu madde hem de mermi ele geçirdi.

Tutuklanan Musa Eryener, Ahmet Öztemer ve Raif Yıldırımer dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru, 25 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu tarafından trafik kazasıyla ilgili aranan KE 292 plakalı aracın Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde park halinde tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan kontrolde sürücü zanlı Musa Eryener’in tasarrufunda 100 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, Eryener’in Lefkoşa’daki ikametgahına gidildiğini, o esnada evde bulunan Ahmet Öztemer’in narkotik ekibini görünce camdan iki adet paket attığını anlattı.

Zanlının daha sonra kaçmaya çalıştığını söyleyen polis, kısa sürede tutuklandığını ve attığı paketlerin emare alındığını söyledi. Polis, paketlerde yapılan incelemede 5 gram sentetik cannabinoid olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, arama esnasında eve gelen zanlı Raif Yıldırımer’in aracında yapılan aramada ise 15 gram hintkeneviri, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 75 adet canlı mermi bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Zanlı Yıldırımer’in Lefkoşa’da Sanayi bölgesindeki işyerinde yapılan aramada ise 10 adet daha canlı mermi bulunduğunu kaydeden polis, 3 zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, aranan şahıs olduğunu, maddelerin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.