Kıbrıs’ın kuzeyinde elektrik sorunu artarak devam ediyor. Yaklaşık 420 megawat olan ülke ihtiyacının 145 megawatı Aksa tarafından karşılanırken, diğer kısmı Kıb-Tek’e bağlı Teknecik santralinden sağlanıyor. Ancak Teknecik’teki jeneratörlerin önemli bir kısmı bakımsızlık ve yedek parça eksikliğinden dolayı yeterli üretim yapamıyor. Yedekte tutulan termik santral devreye girdiği zaman ise ülke kara dumanların altında kalıyor.

Kıbrıs’ın güneyinde ise fuel oille elektrik üretimini sonlandırmak için bir yandan doğal gaz depolama tesisleri kurulurken, diğer yandan güneş enerjisine ağırlık veriliyor. Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun açıklamasına göre; güneş parklarında üretilen günlük enerji miktarı 750 megawata yükseldi. Buna ek olarak dünya devi Tesla ve Samsung

şirketleriyle önemli bir projenin hayata geçirileceğini söyleyen Rum Bakan, pillerle elektrik enerjisi depolama sistemiyle günde 150 MW üretim yapılacağına dikkat çekti.

Eylülde ihale var

Haravgi’nin haberine göre Limasol’da düzenlenen “Uluslararası Yatırım Forumu”nda konuşan Papanastasiu, projenin 150 MW gücündeki ilk etabı için eylül ayında ihaleye çıkılacağını, Tesla ve Samsung gibi büyük isimlerin piller ile elektrik enerjisi depolama sistemi projesine katılmaya ilgili olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ı bir enerji merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini, bu hedefin üç ana bacağı olduğunu belirten Papanastasiu, ilk bacağın, elektrik üretimi için ithal edilecek sıvılaştırılmış doğal gazın kabulünü sağlayacak terminalin mümkün olan en kısa zamanda tamamlanmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Papanastasiu ikinci bacağın, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla değerlendirilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Enerji Bakanı Papanastasiu, bugün güneş parklarında üretilen 750 MW elektrik enerjisinin sadece yüzde 19’unun şebekeye dahil olabildiğine dikkat çekti.

Üçüncü bacağın da Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector) ile ilgili olduğunu kaydeden Papanastasiu, Meclis Enerji Komitesi’nde Great Sea Interconnector projesine İsrail’in de dahil olması hakkındaki bir soruyu cevaplarken iki taraf arasında “teknik görüşmeler yapıldığını ve projenin süratle ilerlemesi gerektiğine dair siyasi bir karar alındığını” anlattı.

Papanastasiu’ya Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin AB’deki gözlemcilik statüsünü kullanarak Türkiye-KKTC arasında elektrik bağlantısını AB üzerinden “meşrulaştırma çabası” da soruldu. Yanıtında, “Bu tür bilgiler alıyoruz ve çok dikkatle takip ediyoruz.” ifadesini kullanan Papanastasiu, Türkiye’nin defalarca, çeşitli şekillerde KKTC ile bağlantı kurmaya çalıştığını hatırlattı.

Fotoğraflar: Rum enerji bakanı-piller

