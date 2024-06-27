‘Dışarı çıkamaz’

Kız arkadaşının çok gezmesinden neden olduğu gerekçesiyle 22 yaşındaki Ş.Ş.’nin (K) boğazına bıçak dayayarak, öldürmekle tehdit eden Mert Yılmaz Denizhan şikayet üzerine tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre; zanlı Ş.Ş.’nin yaşadığı apartmanın önünde pusu kurup, bekledi. Ş.Ş.’yi merdiven boşluğunda yakalayan zanlı, ekmek bıçağını boynuna dayadı ve "Bu kızı bir daha dışarı çıkarırsan seni öldürürüm" diyerek, tehdit etti.

Şikayet üzerine kısa sürede yakalanan ve olay esnasında alkollü olduğu belirlenen zanlı dün "şiddet tehdidi, korkutmak amacıyla silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, sarhoşken tasarrufunda silah bulundurma, sarhoşluk" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 26 Haziran 2024 tarihinde saat 00.40’da Lefkoşa'da bir apartmanın merdiven boşluğunda meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşıyla sürekli gezmeye giden Ş.Ş.’nin boğazına ekmek bıçağı dayayarak, "Bu kızı bir daha dışarı çıkarırsan seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis, olay yeri çevresinde yapılan aramada bıçağın tespit edilemediğini ve zanlıya yapılan alkol testinde 100 promil alkollü olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bıçağın arandığını ve zanlının serbest kalması halinde aranan emare ile alınacak ifadelere müdahale edebileceğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.