Av tüfeğiyle vurdu

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde bağlı Ormidia köyünde araba boyama atölyesinde cinayet işlendi.

Rum radyosuna göre; önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, atölye sahibi 46 yaşındaki Costas Sotiri, av tüfeği ile atölyede bulunan 52 yaşındaki Paralimni sakini Charalambos Constantinides’i başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı dün akşam Dikelya polis karakoluna teslim oldu.

Araba boyama atölyesinde işçi olarak çalışmayan ancak atölye sahibine yardımcı olan maktulün, bin 500 Euro para talep ettiği, ikili arasında başlayan kavganın cinayetle sonuçlandığı kaydedildi. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

