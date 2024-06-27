50.yıl ziyareti

Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, 20 Temmuz’da adaya geleceğini söyledi.

Görüşmede, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve CHP Dış İlişkiler Sorumlusu İlhan Uzgel de hazır bulundu.

Açıklamaya göre, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında iki genel başkan açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özel’in CHP Genel Başkanı olmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kıbrıs’a gerçekleştirdiğini ve CTP Genel Merkezi'nde görüştüklerini anımsattı.

Partilerinin, siyasi anlamda kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, Sosyalist Enternasyonal ve AKPA gibi uluslararası platformlarda işbirliğini artırmakta kararlı olduklarının altını çizdi.

Temaslarının TC-KKTC ve iki halk arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli olduğunu belirten Erhürman, doğru zeminde ve karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler yürütülmesi gerektiğini her zaman savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İki partinin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere görüş alışverişinde bulunacağı önemli konular olduğunu ifade eden Erhürman, “Eminim ki bu görüş alışverişi sonucunda meselelere çok doğru çözümler üretme fırsatımız olacaktır” dedi.

Tufan Erhürman, yurtdışı temsiliyetleri ve meselelere çözüm üretme konularının öneminin idraki içerisinde yakın istişare ve işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Özel: Törenlerde Lefkoşa’dayım

Basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özel, KKTC ve Türkiye ile partileri arasındaki ilişkileri bunun yanında da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'ye yapacakları seyahati değerlendirdiklerini anlattı.

Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın CHP'nin 3. Genel Başkanı, Başbakan Bülent Ecevit'in yönetiminde gerçekleştiğini hatırlatarak, o kabineden bugüne halen hayatta olan 3 bakanın bulunduğunu söyledi. Bakanlar Önder Sav ve Erol Çevikçe'yle telefonda görüşerek kendileriyle KKTC'ye gitme arzusunu dile getirdiğini bildiren Özel, şöyle devam etti:

"Her ikisi de bundan büyük memnuniyet duydular. Yalnız Sayın Erol Çevikçe, sağlık sorunları nedeniyle böyle bir seyahate imkanının olmadığını ifade etti ve kendisinin Önder Bey'in şahsında Kıbrıs'ta temsil edilecek olmasından büyük bir memnuniyet duyacağını söyledi. Sayın Önder Sav davetimizi kabul ettiler ve CHP heyeti olarak törenlerden bir ya da iki gün önce Kıbrıs'ta olacağız.”

"Yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz"

Bundan sonraki süreçte KKTC'nin haklı davasını takip etmeye, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşların geleceklerine yönelik en doğru, en kapsayıcı, en barışçıl çözüm için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'de Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Önümüzdeki yapılacak seçimlerden sonra her ikimiz de partilerimizi ülkelerimizde iktidar yapmak istiyoruz. Biz kardeş partiler olarak ülkelerimizde iktidar olduğumuzda hem Kıbrıs için hem Türkiye için çok daha iyi günlerin müjdeleneceğine yürekten inanıyoruz. “

