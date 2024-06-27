Umut kalmadı

Ömer KADİROĞLU

KKTC yetkililerinin zaman zaman Türk devletlerinin temsilcileriyle görüşmelerini değerlendiren vatandaşlar “bugüne kadar olmadığı gibi, bundan sonra da tanıma olmaz” diyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, KKTC tanınmasa da bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Ne dediler?..

Halil Balbaz

“KKTC’nin ilanından bu yana geçen 41 sene geçti ama ülke tanınmadı. Bu da gösteriyor ki KKTC’de bir tanınma olmayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir süre önce Gambiya Devlet Başkanı ile görüşmesi KKTC’nin tanınması noktasında beni umutlandırmadı çünkü İslam İşbirliği Teşkilatının zirve toplantılarında sürekli görüşüyorlar. KKTC’de bu şekilde yola devam etmek çok zor çünkü hiç iyiye gitmediğimiz gibi gelecek nesillerden torunlarımızdan ve çocuklarımızdan yana endişe yaşıyoruz.”

Sevgül Mahrum

“KKTC’nin ilanından bu yana 41 yıl geçti ancak bir tanınma olmadı ancak son yaşanan gelişmeler nedeniyle biraz ümitliyim ve yakın bir zamanda KKTC tanınabilir. KKTC tanınmasa bile bu şekilde yoluna devam etmelidir ancak tanınması halinde hepimiz için daha iyi olacaktır.”

Hüseyin Kiraz

“KKTC’nin ilanından bu yana 41 yıl geçti ancak Türkiye dışında KKTC’yi kimse tanımadı. Bu kadar zaman tanınmadı bundan da tanınacak diye umutlanmıyorum. KKTC tanınmasa bile yoluna devam etmelidir. Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimiz yeterlidir diye düşünüyorum.”

Hasan Ertem

“Geçen 41 yılda KKTC’nin tanınmaması gösteriyor ki bundan sonra da tanınması pek mümkün olmayacak. KKTC tanınırsa çok daha iyi olacaktır ancak şimdilik öyle bir görüntü yoktur.”

Hasan Özgüvenli

“KKTC’nin tanınacağına dair ümidim kalmadı. Bir tanınma olacak gibi her olduğuna inanç geldiğinde insanlar paniğe kapıldı. Çocuklarımız büyüdü, torun sahibi olduk ve bunca yıldır değişen hiç bir şey olmadı. Sokaklarda Kıbrıslı kalmadı ve bundan sonra bir çözüm olacağına inancımız kalmadı. İlerisi için pek de bir ışık göremiyorum. Bu mevcut kokuşmuş düzenden nemalanan insanlarla bir çözüm ummak saflık ve cehalettir.”

Şerifali Arşanlı

“KKTC’nin ilanından bu yana geçen sürede bir anlaşma olmadı ancak bundan sonrası için az da olsa bir umut besliyorum. Biz Annan Planına evet dedik ancak Rumlar istemedi bu nedenle umudumuz çok azdır. KKTC tanınmasa bile istesek de istemesek de yoluna devam ediyor ve gittiği kadar da devam edecek.”

Recep Özkahveci

“KKTC’nin ilanından bu yana geçen 41 yılda Türkiye dışında kimse tanımadı bundan sonra da KKTC’nin tanınacağına pek bir inancım yoktur. KKTC tanınmasa bile bu şekilde yoluna devam etmelidir.”