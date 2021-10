Azmin sonu başarı

Cemre AKAR

Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden birincilikle mezun olan Ayşa Küçükakça şimdi de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Maliye üzerine yüksek lisans yapıyor.

Aynı zamanda Ares Spor Kulübü bünyesinde yüzme dersleri veren ve altyapı sporcularını çalıştıran

Küçükakça, çocukluk yıllarından beri sporla iç içe yaşıyor ve başarıdan başarıya koşuyor.

Genç Vizyon’a konuk olan Ayşa Küçükakça, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Spor kariyerinizden bize bahseder misiniz?

Yanıt: Her zaman enerjik bir yapım vardır. Çoğu zaman içimi kıpır kıpır hissettiğimden dolayı bu durum beni sportif faaliyetlere daha yakın hissettirdi. Bu enerjiyi bir şekilde açığa çıkarmam gerekiyordu. İlkokul ve ortaokul dönemlerimde koşu faaliyetlerine katılarak spora adım atmış oldum. Lisede triatlon ile tanıştım ve antrenörlerim sayesinde diğer branşları da geliştirme fırsatı yakaladım.

Gerçekten sıkı çalışmalarımız oldu. Bu da beraberinde gurur verici başarılar getirdi. Ardından adaya yerleşmemizle birlikle uyum sürecini atlattıktan sonra Ares Spor Kulübü ile tanıştım. Ve yolculuğumuza hala birlikte devam ediyoruz.

Soru: Triatlona ne zaman başladınız?

Yanıt: Yaptığımız sporlarla bağlantılı olarak Çanakkale’de lise birinci sınıfta triatlona başladım.

Soru: Bu sürede neler tecrübe edindiniz?

Yanıt: Bilindiği üzere triatlon branşı her anlamda sınırları zorlayan bir branş. Gerek dayanıklılık, gerek mental, gerek motivasyon. Hep daha fazlasını isteyen bir branş. Adanmışlık isteyen bir spor. Dolayısıyla kendinizi her an bir yerlerde yüzerken, bisiklet sürerken ya da koşarken bulabilirsiniz. Bu da benim hayatımda meslek seçimimi, arkadaşlıklarımı, günlük yaşantımı etkileyen bir faktör. Bunca zaman sporu sevdiğim için disiplinli olduğumu düşünürdüm. Fakat son dönemlerde anlıyorum ki disiplinli bir yapım olduğundan dolayı böylesine bir spor benim hayatımda.

Konya’da gelen başarı

Soru: KKTC adına yarışmalara katıldınız mı?

Yanıt: Beni ilk en mutlu eden başarım Konya Duatlonu’nda Türkiye Üçüncüsü olmamdı. Eve döndükten sonra ‘Vay be ben neler yapabiliyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bu başarı belli bir süre motivasyon kaynağım oldu. Neden belli bir süre? Çünkü triatlonda her zaman yeni motivasyonlara ihtiyaç vardır.



Lise ve üniversite yıllarımda katıldığım cumhuriyet koşularında, Lefkoşa ve Girne Belediyesi’nin düzenlediği maratonlarda, yol koşularında, anı koşularında, bisiklet federasyonu tarafından düzenlenen bisiklet yarışmalarında, açık su yüzme yarışmalarında kürsüye çıktım.2020 sezonunda olimpik mesafede genel klasman kadınlar birinciliğinden hiç fire vermeden şampiyon oldum.2021 sezonunda da birincilik kürsüsünde yerimi korudum. Ardından Alanya Triatlon Şampiyonasında KKTC bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırarak adaya döndüm.Bireysel yarışmaların yanı sıra Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Oyunlarında 2018’de dünya birincisi, 2019’da dünya ikincisi olduk. (IUSAR GAMES)3 Ekim’de Alanya’da düzenlenen ‘Alanya Triatlon Şampiyonası’na katıldım. 48 kadının start aldığı şampiyonada yaş grubumda 1. Genel klasmanda 4. oldum.Yanıt: Alanya Triatlonuna KKTC Karma Takımı olarak KKTC’yi temsilen gittiğimiz için bütün masraflarımız Spor Dairesi tarafından karşılandı. Ama 2 seneden beri bütün yarışmalara katılan ve her yarışta birincilik kürsüsüne çıkan bir sporcu olarak herhangi bir destek ve katkı almadım.

Soru: İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz?

Yanıt: Çok uzağa gitmeden en büyük hedefimden bahsetmek isterim; bu ay sonunda 31 Ekim’de Antalya’da düzenlenecek olan ‘İronman 70.3 Turkey’ yarışmasına katılacağım. Bilmeyenler için yarış mesafesi 1.9 km yüzme, 90 km bisiklet, 21.1 km koşudan oluşan bir disiplin. Tabi ilk half ironman yarışım olacağı için hedefim öncelikle sağlıklı ve mutlu bitirmek.

Soru: Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Yanıt: Bir ülke adını spor dünyasında duyurabiliyorsa gelişmişliğini görebiliriz. Farklı branşlarda müthiş başarılarımız var. Şimdi triatlonda da güzel başarılar elde etmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Gereken destekle daha iyi yerlere geleceğime, daha iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021, 03:37