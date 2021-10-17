Bu bir rekor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ay sonu yapılacak kurultayında Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapıldığı açıklandı.

Bu arada UBP Parti Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvuru süresi önceki gün doldu. 70 kişilik (50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç) Parti Meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir “rekor” olduğuna dikkati çekti.

Açıklamaya göre, kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:

Lefkoşa: (Genel)

1 Hakan Fellahoğlu

2 Hüseyin Aylanç

3 Halil Esendağlı

4 Sait Yalızat

5 Hasan Akyiğit

6 Ramadan Yiğitçe

7 Ahmet Keskin

8 H.Atilla Çetin

9 Hüseyin Kardan

10 Menteş Aytaç

11 İbrahim Basri Kuyucuoğlu

12 Cemal Esemen

13 Süreyya Gürses

14 Selçuk Yürükoğlu

15 Mustafa Göçer

16 Aydın Soyer

17 Mehmet Özçelik

18 Orhan Tuğbay

19 Mevlüt Osmanoğlu

20 Mehmet Aktunç

21 Hasan Eşan

22 Faysal Dağdelen

23 İsmail Kofalı

24 Murat Dinçkuyucu

25 Haydar Güzeloğlan

26 Fırat Merttürk

27 Engin Çaltıkuşu

28 Mustafa Çavuşoğlu

29 Timuçin Boğa

30 Nurcan Yardımcı

31 Fisun Özsun

32 Nidai Saliş

33 Nutku Karsu

34 Ahmet Savaşan

35 Ata Satur

36 Hossaın Shahadat

37 Hüseyin Paşa

38 Alkan Baykent

39 Erkan Eğmez

40 Aydın Amca

41 Ahmet Akbil

42 Hüseyin Baykan

43 Nevzat Pirgot

44 Kemal Oktar



16 Kişi Parti Meclisi’ne seçilecek…

Lefkoşa Genç Kontenjanı.

1 Rıza Gül

2 Melis Müjde

3 Halil Baykurt

4 Aysel Töre

5 Kemal Özekmekçi

6 Salih Hafız

7 Yunus Cahan

8 Orhan Sönmezer

3 kişi seçilecek…

Lefkoşa Kadın Kontenjanı

1 Özlem Bendaşan

2 Batovl Peyravi

3 Özen Hürses

4 Özlem Uzun Sefer

5 Selin Candemir

6 Aydın Kırma



3 kişi seçilecek…

Gazimağusa: ( Genel)



1 Mehmet Ekşici

2 Gürsel Uzun

3 Rasım Erdoğdulu

4 Salih Asil

5 Hüseyin Duvarcı

6 Ergin Tuğaç

7 Erdoğan Özkan

8 Nushet İlktuğ

9 Özgür Dedeoğlu

10 Dilaver Bilgen

11 Ahmet Dinçer

12 Ümit Çağlıyan

13 İbrahim Kale

14 Mehmet Şah

15 Çelen Oben

16 Hilmi Öztemiz

17 Halil Ergenekon

18 Alpay Orhan Güvenlier

19 Enver Bayramoğulları

20 Cemal Oğur

21 Hüseyin Olgunay

22 Erdal Özata

23 Hasan Onalt

24 İsmail Özer

25 Kadir Akar

26 Senar Koreli



27 Ömer Köse28 Hüseyin Kusetoğulları29 Yenal Garabli30 Oğuz Kadiroğlu31 Cengiz Gümüşatam32 Ziya Kasım33 Haldun Dolu34 İlter Tekbıyık35 Oray Hasan Sallakoğulları36 Mehmet İpek37 Halil Erdoğuş38 Enver Doygunel39 Raşit Şah40 Erdaş Kuruç41 Hasan Paksoy

13 kişi seçilecek…

Gazimağusa İlçesi Kadın Kontenjanı

1-Aliye Bilal

2-Selcan Oruç

3-Elif Abiç

4-Cemaliye Aktunçlar

5-Neriman Kaşif

6-Feride Altunsoy

7-Hamide Topçu Abat

8-Hanife Handan İşlek

9-Zekiye Aslanses

10-Cansev Batıray

3 kişi seçilecek…

Gazimağusa İlçesi Gençlik Kontenjanı

1 Fikret Günözger

2 Mehmet Topçu

3 Murat Uzun

4 Tolga Yavuz

5 Mehmet Taşkıranlar

3 kişi seçilecek…

Girne İlçesi ( Genel)

1 Atila Mahmutoğlu

2 Deniz Serbest

3 Sultan Sonay

4 Hakan Denizalp

5 Ahmet Türk

6 Mustafa Özdeğirmenci

7 Cem Ayken

8 Hasan Eratal

9 Mustafa Kırılmaz

10 Ömer Belakoy

11 Halit Soytürk

12 Hasan Barut

13 Yalçın Koçyiğit

14 Hasan Uzun

15 Hüseyin Kıvanç Demirtaş

16 Tanju Yıldız

17 Murat Karalar

18 Hüseyin Kayım

19 Mehmet Terzioğlu

10 kişi seçilecek…

Girne İlçesi Kadın Kontenjanı

1 Özge Kardana Atlı

2 Ferdiye Kanaga

3 Devran Soral Kanunoğlu

4 Zalihe Damdelen

5 Fulya Bozkurt

2 kişi seçilecek…

Girne İlçesi Gençlik Kolları

1 Tuğçe Altan

2 Sait Cin

3 Sami Yediyıldız

4 Hüsrev Tancer

2 kişi seçilecek…



İskele İlçesi ( Genel)

1-Salahi Serakıncı

2-Ümit Dolu

3-Mustafa Mehmetoğlu

4-Hasan Dinler

5-Halil İbrahim Orun

6-Selahattin Güngör

7-Şahin Avcil

8-Ramazan Arslan

9-Hasan Ki

10-Mehmet İngenç

11-Mehmet Ziya Tolgan

5 kişi seçilecek…

İskele İlçesi Kadın Kontenjanı

1-Rüyam Nalbant

2-Canan Mimar

3-Emine Uzun

1 kişi seçilecek…

İskele İlçesi Gençlik Kolları

1-Özgün Aydıntan

2-Emre Civelek

1 kişi seçilecek…

Güzelyurt İlçesi ( Genel)

1-İnal Uzun

2-Özgür İzmir

3-Yusuf Özbahadır

4-Muhammet Tip

5-Alkan Caner

6-Sülayman Aldağ

7-Deniz Enverer

8-Ali Fikri Özler

9-Ali Kandulu

10-Türel Özdaş Tüm

11-Coşkun Talihsiz

5 kişi seçilecek…

Güzelyurt İlçesi Kadın Kolları

1-Gülgün Rüstemoğlu

2-Pembe Gertik

3-Mecal Fellahoğlu

1 kişi seçilecek…

Güzelyurt İlçesi Gençlik Kolları

1-Fuat Özan

2-Hulus Eren

1 kişi seçilecek…

Lefke İlçesi ( Genel )

1-Tahsin Sabit

2-Recep Kurtuluş Tümtürk

3-Gökhan Canveren

4-Ömür Ekendal

5-Kudret Şeker

2 kişi seçilecek…

1-Sonay Lodr

( Seçildi)

1-Hasip Uluhan

( Seçildi)

Merkez Denetleme Kurulu

1-Ezcan Özsoy

2-Gülçin Kınacı

( Seçildi)

Merkez Disiplin

1-Selen Osmanlı

2-Faruk Cengiz Karaca

3-İbrahim Mısırlıoğlu

4-Mahmut Toray Hüdaverdi

5-Fuat Nalcıoğlu