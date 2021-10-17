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Bu bir rekor

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Ay sonu yapılacak UBP kurultayında 70 kişinin seçileceği parti meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı

Bu bir rekor
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ay sonu yapılacak kurultayında Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapıldığı açıklandı.
Bu arada UBP Parti Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvuru süresi önceki gün doldu. 70 kişilik (50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç) Parti Meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir “rekor” olduğuna dikkati çekti. 

Açıklamaya göre, kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:

Lefkoşa: (Genel)
1    Hakan Fellahoğlu
2    Hüseyin Aylanç
3    Halil Esendağlı
4    Sait Yalızat
5    Hasan Akyiğit
6    Ramadan Yiğitçe
7    Ahmet Keskin
8    H.Atilla Çetin
9    Hüseyin Kardan
10    Menteş Aytaç
11    İbrahim Basri Kuyucuoğlu
12    Cemal Esemen
13    Süreyya Gürses
14    Selçuk Yürükoğlu
15    Mustafa Göçer
16    Aydın Soyer
17    Mehmet Özçelik
18    Orhan Tuğbay
19    Mevlüt Osmanoğlu
20    Mehmet Aktunç
21    Hasan Eşan
22    Faysal Dağdelen
23    İsmail Kofalı
24    Murat Dinçkuyucu
25    Haydar Güzeloğlan
26    Fırat Merttürk
27    Engin Çaltıkuşu
28    Mustafa Çavuşoğlu
29    Timuçin Boğa
30    Nurcan Yardımcı
31    Fisun Özsun
32    Nidai Saliş
33    Nutku Karsu
34    Ahmet Savaşan
35    Ata Satur
36    Hossaın Shahadat
37    Hüseyin Paşa 
38    Alkan Baykent
39    Erkan Eğmez
40    Aydın Amca
41    Ahmet Akbil
42    Hüseyin Baykan
43    Nevzat Pirgot 
44    Kemal Oktar
    
16 Kişi Parti Meclisi’ne seçilecek…

Lefkoşa Genç Kontenjanı.
1    Rıza Gül
2    Melis Müjde
3    Halil Baykurt
4    Aysel Töre
5    Kemal Özekmekçi
6    Salih Hafız
7    Yunus Cahan
8    Orhan Sönmezer

3 kişi seçilecek…

Lefkoşa Kadın Kontenjanı
1    Özlem Bendaşan
2    Batovl Peyravi
3    Özen Hürses
4    Özlem Uzun Sefer
5    Selin Candemir
6    Aydın Kırma
      
3 kişi seçilecek…

Gazimağusa: ( Genel)
 
1    Mehmet Ekşici
2    Gürsel Uzun
3    Rasım Erdoğdulu
4    Salih Asil
5    Hüseyin Duvarcı
6    Ergin Tuğaç
7    Erdoğan Özkan
8    Nushet İlktuğ
9    Özgür Dedeoğlu
10   Dilaver Bilgen
11    Ahmet Dinçer
12    Ümit Çağlıyan
13    İbrahim Kale
14    Mehmet Şah
15    Çelen Oben
16    Hilmi Öztemiz
17    Halil Ergenekon
18    Alpay Orhan Güvenlier
19    Enver Bayramoğulları
20    Cemal Oğur
21    Hüseyin Olgunay
22    Erdal Özata
23    Hasan Onalt
24    İsmail Özer
25    Kadir Akar
26    Senar Koreli

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27    Ömer Köse
28    Hüseyin Kusetoğulları
29    Yenal Garabli
30    Oğuz Kadiroğlu
31    Cengiz Gümüşatam
32    Ziya Kasım
33    Haldun Dolu
34    İlter Tekbıyık
35    Oray Hasan Sallakoğulları
36    Mehmet İpek
37    Halil Erdoğuş
38    Enver Doygunel
39    Raşit Şah
40    Erdaş Kuruç 
41  Hasan Paksoy

13 kişi seçilecek…

Gazimağusa İlçesi Kadın Kontenjanı

1-Aliye Bilal
2-Selcan Oruç
3-Elif Abiç
4-Cemaliye Aktunçlar
5-Neriman Kaşif
6-Feride Altunsoy
7-Hamide Topçu Abat
8-Hanife Handan İşlek
9-Zekiye Aslanses
10-Cansev Batıray

3 kişi seçilecek…

Gazimağusa İlçesi Gençlik Kontenjanı

1    Fikret Günözger
2    Mehmet Topçu
3    Murat Uzun
4    Tolga Yavuz
5    Mehmet Taşkıranlar
3 kişi seçilecek…

Girne İlçesi ( Genel)

1    Atila Mahmutoğlu
2    Deniz Serbest
3    Sultan Sonay
4    Hakan Denizalp
5    Ahmet Türk
6    Mustafa Özdeğirmenci
7    Cem Ayken
8    Hasan Eratal
9    Mustafa Kırılmaz
10    Ömer Belakoy
11    Halit Soytürk
12    Hasan Barut
13    Yalçın Koçyiğit
14    Hasan Uzun
15    Hüseyin Kıvanç Demirtaş
16    Tanju Yıldız
17    Murat Karalar
18    Hüseyin Kayım
19    Mehmet Terzioğlu

10 kişi seçilecek…

Girne İlçesi Kadın Kontenjanı

1    Özge Kardana Atlı
2    Ferdiye Kanaga
3    Devran Soral Kanunoğlu
4    Zalihe Damdelen
5    Fulya Bozkurt

2 kişi seçilecek…

Girne İlçesi Gençlik Kolları

1    Tuğçe Altan
2    Sait Cin
3    Sami Yediyıldız
4    Hüsrev Tancer

2 kişi seçilecek…


İskele İlçesi ( Genel)

1-Salahi Serakıncı
2-Ümit Dolu
3-Mustafa Mehmetoğlu
4-Hasan Dinler
5-Halil İbrahim Orun
6-Selahattin Güngör
7-Şahin Avcil
8-Ramazan Arslan
9-Hasan Ki
10-Mehmet İngenç
11-Mehmet Ziya Tolgan

 5 kişi seçilecek…

İskele İlçesi Kadın Kontenjanı

1-Rüyam Nalbant
2-Canan Mimar
3-Emine Uzun

1 kişi seçilecek…

İskele İlçesi Gençlik Kolları

1-Özgün Aydıntan
2-Emre Civelek

1 kişi seçilecek…

Güzelyurt İlçesi ( Genel)

1-İnal Uzun 
2-Özgür İzmir
3-Yusuf Özbahadır
4-Muhammet Tip
5-Alkan Caner
6-Sülayman Aldağ
7-Deniz Enverer
8-Ali Fikri Özler
9-Ali Kandulu
10-Türel Özdaş Tüm
11-Coşkun Talihsiz

5 kişi seçilecek…

Güzelyurt İlçesi Kadın Kolları

1-Gülgün Rüstemoğlu
2-Pembe Gertik
3-Mecal Fellahoğlu

1 kişi seçilecek…

Güzelyurt İlçesi Gençlik Kolları

1-Fuat Özan
2-Hulus Eren

 1 kişi seçilecek…

Lefke İlçesi ( Genel )

1-Tahsin Sabit
2-Recep Kurtuluş Tümtürk
3-Gökhan Canveren
4-Ömür Ekendal
5-Kudret Şeker

 2 kişi seçilecek…

1-Sonay Lodr
( Seçildi)

1-Hasip Uluhan
( Seçildi)

Merkez Denetleme Kurulu

1-Ezcan Özsoy
2-Gülçin Kınacı

( Seçildi)

Merkez Disiplin

1-Selen Osmanlı
2-Faruk Cengiz Karaca
3-İbrahim Mısırlıoğlu
4-Mahmut Toray Hüdaverdi
5-Fuat Nalcıoğlu

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