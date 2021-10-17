Bu bir rekor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ay sonu yapılacak kurultayında Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapıldığı açıklandı.
Bu arada UBP Parti Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvuru süresi önceki gün doldu. 70 kişilik (50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç) Parti Meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir “rekor” olduğuna dikkati çekti.
Açıklamaya göre, kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:
Lefkoşa: (Genel)
1 Hakan Fellahoğlu
2 Hüseyin Aylanç
3 Halil Esendağlı
4 Sait Yalızat
5 Hasan Akyiğit
6 Ramadan Yiğitçe
7 Ahmet Keskin
8 H.Atilla Çetin
9 Hüseyin Kardan
10 Menteş Aytaç
11 İbrahim Basri Kuyucuoğlu
12 Cemal Esemen
13 Süreyya Gürses
14 Selçuk Yürükoğlu
15 Mustafa Göçer
16 Aydın Soyer
17 Mehmet Özçelik
18 Orhan Tuğbay
19 Mevlüt Osmanoğlu
20 Mehmet Aktunç
21 Hasan Eşan
22 Faysal Dağdelen
23 İsmail Kofalı
24 Murat Dinçkuyucu
25 Haydar Güzeloğlan
26 Fırat Merttürk
27 Engin Çaltıkuşu
28 Mustafa Çavuşoğlu
29 Timuçin Boğa
30 Nurcan Yardımcı
31 Fisun Özsun
32 Nidai Saliş
33 Nutku Karsu
34 Ahmet Savaşan
35 Ata Satur
36 Hossaın Shahadat
37 Hüseyin Paşa
38 Alkan Baykent
39 Erkan Eğmez
40 Aydın Amca
41 Ahmet Akbil
42 Hüseyin Baykan
43 Nevzat Pirgot
44 Kemal Oktar
16 Kişi Parti Meclisi’ne seçilecek…
Lefkoşa Genç Kontenjanı.
1 Rıza Gül
2 Melis Müjde
3 Halil Baykurt
4 Aysel Töre
5 Kemal Özekmekçi
6 Salih Hafız
7 Yunus Cahan
8 Orhan Sönmezer
3 kişi seçilecek…
Lefkoşa Kadın Kontenjanı
1 Özlem Bendaşan
2 Batovl Peyravi
3 Özen Hürses
4 Özlem Uzun Sefer
5 Selin Candemir
6 Aydın Kırma
3 kişi seçilecek…
Gazimağusa: ( Genel)
1 Mehmet Ekşici
2 Gürsel Uzun
3 Rasım Erdoğdulu
4 Salih Asil
5 Hüseyin Duvarcı
6 Ergin Tuğaç
7 Erdoğan Özkan
8 Nushet İlktuğ
9 Özgür Dedeoğlu
10 Dilaver Bilgen
11 Ahmet Dinçer
12 Ümit Çağlıyan
13 İbrahim Kale
14 Mehmet Şah
15 Çelen Oben
16 Hilmi Öztemiz
17 Halil Ergenekon
18 Alpay Orhan Güvenlier
19 Enver Bayramoğulları
20 Cemal Oğur
21 Hüseyin Olgunay
22 Erdal Özata
23 Hasan Onalt
24 İsmail Özer
25 Kadir Akar
26 Senar Koreli
28 Hüseyin Kusetoğulları
29 Yenal Garabli
30 Oğuz Kadiroğlu
31 Cengiz Gümüşatam
32 Ziya Kasım
33 Haldun Dolu
34 İlter Tekbıyık
35 Oray Hasan Sallakoğulları
36 Mehmet İpek
37 Halil Erdoğuş
38 Enver Doygunel
39 Raşit Şah
40 Erdaş Kuruç
41 Hasan Paksoy
13 kişi seçilecek…
Gazimağusa İlçesi Kadın Kontenjanı
1-Aliye Bilal
2-Selcan Oruç
3-Elif Abiç
4-Cemaliye Aktunçlar
5-Neriman Kaşif
6-Feride Altunsoy
7-Hamide Topçu Abat
8-Hanife Handan İşlek
9-Zekiye Aslanses
10-Cansev Batıray
3 kişi seçilecek…
Gazimağusa İlçesi Gençlik Kontenjanı
1 Fikret Günözger
2 Mehmet Topçu
3 Murat Uzun
4 Tolga Yavuz
5 Mehmet Taşkıranlar
3 kişi seçilecek…
Girne İlçesi ( Genel)
1 Atila Mahmutoğlu
2 Deniz Serbest
3 Sultan Sonay
4 Hakan Denizalp
5 Ahmet Türk
6 Mustafa Özdeğirmenci
7 Cem Ayken
8 Hasan Eratal
9 Mustafa Kırılmaz
10 Ömer Belakoy
11 Halit Soytürk
12 Hasan Barut
13 Yalçın Koçyiğit
14 Hasan Uzun
15 Hüseyin Kıvanç Demirtaş
16 Tanju Yıldız
17 Murat Karalar
18 Hüseyin Kayım
19 Mehmet Terzioğlu
10 kişi seçilecek…
Girne İlçesi Kadın Kontenjanı
1 Özge Kardana Atlı
2 Ferdiye Kanaga
3 Devran Soral Kanunoğlu
4 Zalihe Damdelen
5 Fulya Bozkurt
2 kişi seçilecek…
Girne İlçesi Gençlik Kolları
1 Tuğçe Altan
2 Sait Cin
3 Sami Yediyıldız
4 Hüsrev Tancer
2 kişi seçilecek…
İskele İlçesi ( Genel)
1-Salahi Serakıncı
2-Ümit Dolu
3-Mustafa Mehmetoğlu
4-Hasan Dinler
5-Halil İbrahim Orun
6-Selahattin Güngör
7-Şahin Avcil
8-Ramazan Arslan
9-Hasan Ki
10-Mehmet İngenç
11-Mehmet Ziya Tolgan
5 kişi seçilecek…
İskele İlçesi Kadın Kontenjanı
1-Rüyam Nalbant
2-Canan Mimar
3-Emine Uzun
1 kişi seçilecek…
İskele İlçesi Gençlik Kolları
1-Özgün Aydıntan
2-Emre Civelek
1 kişi seçilecek…
Güzelyurt İlçesi ( Genel)
1-İnal Uzun
2-Özgür İzmir
3-Yusuf Özbahadır
4-Muhammet Tip
5-Alkan Caner
6-Sülayman Aldağ
7-Deniz Enverer
8-Ali Fikri Özler
9-Ali Kandulu
10-Türel Özdaş Tüm
11-Coşkun Talihsiz
5 kişi seçilecek…
Güzelyurt İlçesi Kadın Kolları
1-Gülgün Rüstemoğlu
2-Pembe Gertik
3-Mecal Fellahoğlu
1 kişi seçilecek…
Güzelyurt İlçesi Gençlik Kolları
1-Fuat Özan
2-Hulus Eren
1 kişi seçilecek…
Lefke İlçesi ( Genel )
1-Tahsin Sabit
2-Recep Kurtuluş Tümtürk
3-Gökhan Canveren
4-Ömür Ekendal
5-Kudret Şeker
2 kişi seçilecek…
1-Sonay Lodr
( Seçildi)
1-Hasip Uluhan
( Seçildi)
Merkez Denetleme Kurulu
1-Ezcan Özsoy
2-Gülçin Kınacı
( Seçildi)
Merkez Disiplin
1-Selen Osmanlı
2-Faruk Cengiz Karaca
3-İbrahim Mısırlıoğlu
4-Mahmut Toray Hüdaverdi
5-Fuat Nalcıoğlu