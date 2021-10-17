Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından öğle yemeğini birlikte yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansöyle Merkel, kameraların karşısına geçip, önemli açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum Merkel ile 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hep sağduyulu oldu, liderliği belirleyici oldu. İkili ilişkilerde zaman zaman sıkıntılarımız olsa da bunları aşmayı başardık. Bölgesel sorunların giderilmesinde de yapıcı görüşlerde bulundu. Suriyeli mülteciler konusunda inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri adım atmadı ve gerçekten cesur davrandı. Kendisine teşekkür ediyorum. Almanya'da gerçekleşen seçimlerin Almanya halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni hükümet döneminde de çalışmalarımızın devam etmesini diliyorum” dedi.Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise şunları söyledi: "Görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile birlikte birçok konuda mücadele ettik. Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın Türk var. İş gücü anlaşmasının 60'ncı yılını törenlerle kutladık. Almanya'daki ilk kuşak Türklerin ardından, profesörler, bilim insanları çok başarılı isimler ortaya çıktı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci mesela bunlardan bazıları. İnsan hakları konusundaki gelişmeleri de değerlendirdik. Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri konuştuk. Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye çok önemli adımlar attı. Afganistan'a insani yardım konusunu da ele aldık. Orada kış aylarında felaket yaşanmaması için BM'yle birlikte çaba sarf etmeliyiz.”