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Hayal gerçek oldu

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Rum itfaiyesi özerk ve bağımsız bir kurum haline getirildi

Hayal gerçek oldu
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  Rum Bakanlar Kurulu’nun 23 Nisan 2021 tarihli kararının dünden itibaren yürürlüğe girmesiyle “63 yıllık hayal gerçek oldu” ve itfaiye özerkleşti.

   Alihtia “63 Yıllık Tartışmadan Sonra Bir Hayal Ete Kemiğe Bürünüyor”  başlıklı haberinde, teşkilatın özerk, bağımsız kurum olarak görev ve yükümlülüklerini daha esnek ve profesyonel yerine getirebileceğini yazdı.
Personel alım, terfi ve disiplin konularını kendi çatısı altında, kendi tüzüğüne uygun yöneteceğini belirten gazete, personel eğitiminin Polis Akademisi’nin işbirliğinde yürütüleceğini ve Rum Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Polis Akademisi standardında bir İtfaiye Akademisi kurulmasının öngörülmekte olduğunu kaydetti. 
   İtfaiye Teşkilatı’nın yöneticiliğini, Rum Adalet Bakanı’na karşı sorumlu olacak İtfaiye Genel Müdürü’nün yapacağı kaydedilen haberde, itfaiyecilerin görevlerini yerine getirmelerini engelleme, saldırma, direnme ve yardımcı olmamanın suç kapsamına girdiği ve bu suçu işleyenlere 1 yıl hapis veya 3 bin Euro para cezası veya her iki cezanın birden verilebileceği belirtildi.  

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