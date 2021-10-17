Ayrılığın perde arkası

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Saner katıldığı bir televizyon programında, kurultay süreci ve hükümetin istifası hakkında açıklamalarda bulundu.

Saner, “Hükümette kaldıkları 10 aylık sürede iyi bir dönem geçirdiklerini, gelinen süreçte artık tek başına iktidar olmanın gündeme geldiğini” söyledi.

UBP’nin dinamik bir yapısı olduğuna vurgu yapan Saner, “Öyle bir idman yapılıyor ki maça çıktığınız zaman karşı takım çok hafif kalır” dedi.

Saner, parti içinde yaşanan kıran kırana mücadele sonucu, her seçimden birinci parti çıktıklarını söyledi.

“Parti içinde ihanet gördünüz mü sorusuna Saner, “Görmüyorum dersem, yalan söylemiş olurum” yanıtı verdi.

Hükümetin istifasının sorulması üzerine de Saner, Kıb-Tek yakıt ihalesi ile ilgili sitemini gizlemediğini hatırlatırken “Meclis’te Erhan Arıklı ve Nazım Çavuşoğlu arasında ulu orta atışma artık sınırlarımızı doldurmuştu” dedi.



Parti Meclisi’nden 7 Kasım 2020’de Hükümeti kurma görevini aldığını hatırlatan Saner, “ Kimseye sorulmadı denilmesine katılmıyorum. Biz partimizden hükümeti hem kurma hem de bozma yetkisi aldık” dedi.Saner, “Ortaklarımızın haberi olmadığı doğrudur. Çünkü birisini görevden alma zorunluluğum çıkabilirdi. Bu tartışmalardan sonra bir hamle yapmam gerekirdi. Görevden almayı düşündüm ama sonuçta istifa kararı aldık” diye konuştu.Başbakan Saner, “Ortaklarımızın kendi iç sorunları neticesinde, taahhüt ettikleri nisaba artık destek veremez duruma geldiler. UBP olarak buna daha fazla katlanamazdık” dedi.Saner, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevi ile ilgili soru üzerine de Saner, “Sayın Cumhurbaşkanı tüm başkanlarla görüşeceğini söyledi. Bu da gayet anlamlı ve doğru. Kendisi ne uygun görüyorsa, ona karar verecek ve süreç başlayacak” yanıtı verdi.Saner, sorular üzerine Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “bazı UBP üyelerinin Ersin Tatar’a çalışma konusunda iki ayağı öne, bir ayağı geriye gittiğini” söyledi.