Ekonomide kritik hafta

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı küresel pay piyasalarına paralel alıcılı seyirle tamamlarken, dolar/TL ise 9.25 üzerine çıkarak rekor tazeledi. Gelecek hafta gözler perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Ayrıca, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye için kredi notu derecelendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı küresel pay piyasalarına paralel alıcılı seyirle tamamlarken, gelecek hafta gözler perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak kararlara çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.



Bu hafta açıklanan verilerde ödemeler dengesi ağustosta 530 milyon dolar fazla vererek, sanayi üretimi de yıllık yüzde 13,8 artarak beklentileri geride bıraktı.BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83 artışla 1.409,56 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan 1.420 ve 1.436 puanın direnç, 1.396 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.Dolar/TL ise haftayı 3,35 yükselişle tarihi yüksek seviye olan 9,2701'den kapattı.