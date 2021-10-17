Rakip çıkmadı

Anıl IŞIK

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 7’inci Olağan Kurultayında tek aday olan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit genel başkanlığa seçildi.

“Şimdi daha güçlü, daha kararlı bir sesle: Adalet- Özgürlük - Dayanışma” sloganıyla dün Lefkoşa’da The Paradise Park’ta yapılan kurultayda, yapılan oylamanın ardından divan başkanı Gülsen Bozkurt tek aday olan Cemal Özyiğit’in TDP Genel Başkanı olduğunu ilan etti.

Başkanlık divanının oluşumu ve saygı duruşu ile başlayan kurultayda TDP Genel Başkanı Özyiğit bir konuşma yaptı.

Faaliyet ve mali mali raporları ile “Kıbrıs Sorunu” ve “Toplum İttifakı” karar tasarılarının onaylanmasının ardından genel başkanlık ve 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Tek aday olan Özyiğit parti genel başkanlığına seçilirken, Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Parti başkanlığına yeniden seçilen Cemel Özyiğit, parti üyelerine teşekkür konuşması yaptı.

Özyiğit: Ülkeyi sürükledikleri durum ortada

TDP Genel Başkan Özyiğit, Kasım 2018 tarihindeki bir önceki parti kurultayının yapıldığı günlerde, TDP’nin uzun yıllar sonra ilk kez bir hükümetin parçası olduğu bir dönemin yaşandığını hatırlattı. Özyiğit, “2013’teki iki aylık geçiş hükümeti sonrasında, ki orada da görev alan arkadaşlarımız kısa sürede çok iyi bir performans ortaya koymuştu, neredeyse 20 yıl sonra ilk kez bir icraat hükümetinin parçası olduk. Kurultayımızın olduğu günlerde de 4’lü hükümetin ilk 8 ayını yeni geçmiştik. Bu 9 ayda da yıllardır tartışma sebebi olan müşavirlik statüsünü ortadan kaldıracak yasayı değişmemizin ardından, kadrolarımız ile verimli ve etkin icraat noktasında tecrübe edindiğimiz günlerde oldukça kırıcı bir döviz krizi ile karşılaşmıştık” diye konuştu.

Özyiğit, Haziran 2018 yerel seçimlerinde de oldukça iyi bir çalışmayla Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına yeniden seçildiğini ve belediye meclislerindeki TDP’li üyelerin de arttığını kaydetti.

Cemal Özyiğit, TDP’nin 15 aylık hükümet döneminde, görev aldığı bakanlıklarda da çok kısa bir sürede çok etkin ve kalıcı izler bırakacak adımları attıklarını, projeler başlattıklarını söyleyerek, bunlara bazı örnekler verdi.

Parti Meclisi Üyeleri şu şekilde açıklandı:

Lefkoşa:

1. Adem Hoca

2. Ahmet Akarsu

3. Ali Vehid

4. Barış Erkmen

5. Çelen Çağansoy

6. Dr. Halil Hızal

7. Dr. Sevgi Sezenler

8. Dr. Suphi Hüdaoğlu

9. Hüseyin Doğa Yalçın

10. Mehmet Burhan

11. Mine Atlı

12. Mustafa Karadayı

13. Nalan Ersümer Aktan

14. Nesip Nalcıoğlu

15. Özmen Birinci

16. Yeşim Beyaz İlkan

Mağusa:

1. Ahmet Denizer

2. Ahmet İsrail

3. Bora Rifatoğlu



4. Boysan Boyra5. Ege Uluca Tümer6. Ercan Hoşkara7. Erdoğan Bekiroğlu8. Güner Ersen9. Redif Ekinci10. Salih Aran11. Yasemin Çobanoğlu12. Yaşar Gündeğer13. Yeşim Dede

Girne:

1. Altan Uzunoğlu

2. Duygu Otcuoğlu

3. Esat Varoğlu

4. Eskul Kutluer

5. Mehmet Evrim Benzetsel

6. Özkan Konca

7. Serkan Bülbülcü

8. Sibar Aybar

9. Tevfik Aytekin

10. Ziya Egemen Sencer

İskele:

1. Cemaliye Soğancı

2. İlknur Işıl Türkmen

3. Murat Çoban

4. Mürüde Çelikağ

5. Salim Özbolat

Güzelyurt:

1. Eşmen Hoşkara

2. Faik Arçay

3. Hasan Umur

4. Mustafa Mulla

Lefke:

1. Kamil Yayıcı

2. Zafer Eratam