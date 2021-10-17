Lefke uzatmada güldü 0-1

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları
GHE: Feyyaz, Mustafa Tekpınar (Mehmet Yıldız), Halil, Ali, Alpay, Yankı (Aydın), Kağan, Salih, Samet (Özgür), Chibuzor, Erdu (Enes),
Lefke: Mehmet Özeralp, Yakup (Mustafa), Aykut, Kaan, Armstrong, Kemal (Mehmet), Semih, Rahmi, Yılmaz Şipal (Yılmaz Çetin), Kasım Tağman, Hermann
Gol: 90. Dk Hermann (Lefke)
Aksa Süper Ligi’nde geçtiğimiz haftanın iki galip takımı Girne Halk Evi ile Lefke karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol atmakta başarılı olamadı ve ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın bu sonuçla bitmesi beklenirken son dakikada gelişen Lefke atağında Hermann topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşma da bu sonuçla Lefke’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla Lefke puanını 10’a çıkarırken Girne Halk Evi 3 puanda kaldı.