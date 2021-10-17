Lefke uzatmada güldü 0-1

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları

GHE: Feyyaz, Mustafa Tekpınar (Mehmet Yıldız), Halil, Ali, Alpay, Yankı (Aydın), Kağan, Salih, Samet (Özgür), Chibuzor, Erdu (Enes),

Lefke: Mehmet Özeralp, Yakup (Mustafa), Aykut, Kaan, Armstrong, Kemal (Mehmet), Semih, Rahmi, Yılmaz Şipal (Yılmaz Çetin), Kasım Tağman, Hermann

Gol: 90. Dk Hermann (Lefke)

Aksa Süper Ligi’nde geçtiğimiz haftanın iki galip takımı Girne Halk Evi ile Lefke karşı karşıya geldi.



Geçtiğimiz hafta deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu 2-1 yenen Girne Halk Evi aldığı ilk galibiyetle, yine geçtiğimiz hafta Mağusa Türk Gücü gibi güçlü bir rakibi 3-2 yenen Lefke Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi.Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol atmakta başarılı olamadı ve ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.Karşılaşmanın bu sonuçla bitmesi beklenirken son dakikada gelişen Lefke atağında Hermann topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.Karşılaşma da bu sonuçla Lefke’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Bu sonuçla Lefke puanını 10’a çıkarırken Girne Halk Evi 3 puanda kaldı.