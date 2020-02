Başarının şartı  inanmak ve  çalışmaktır

GENÇ VİZYON

Büyük babadan kalan bir mesleği yıllardır başarılı bir şekilde sürdüren ‘Mamülcüoğlu’ pastanelerinin direktörü, aynı zamanda İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcüoğlu, başarısının sırrını açıklarken “Çalışmak ve üretmek en önemli etkendir” dedi.

Genç Vizyon’a konuk olan Mamülcüoğlu, hem aile şirketinin gelişmesini hem de İŞAD’ın çalışmalarını anlattı:

Soru: Öncelikle Mamülcüoğlu ile başlayalım. Bir aile işletmesi olarak başlayan “Mamülcüoğlu pastanesi” bugün ülke genelinde prestijli kurumsal bir marka oldu. Bu süreci bize anlatır mısınız?

Yanıt: Üretim ve satış politikaları daima kalite artırımına yönelik çalışma prensibi içerisinde büyüyen bir birey olarak, yaşamda ve işte aynı ilkelerle ortaya koyduğumuz çalışma içerisinde hayatımız özleşmiştir. Üretici ve çalışkan bir anne babanın çocukları olarak üç kardeşin üçüncü jenerasyon olarak işi devraldığında 10 çocuklu ve hayatını onların çok zor zamanlarda geçimini ve karınlarını doyurma çabasıyla başlayan bir buluş dehası dedenin torunları olarak serüvenine devam eden bir aile kurumu hassasiyetleri geçmişten gelen miras yedi değil ellerinde sadece bir seyyar arabayla 4 çeşit ürünle 300 üzerinde ürün çeşitliliğiyle yer alan bir kurum olmuştur.

Soru: Mamülcüoğlu bir marka olmanın dışında yerli ve tescilli ürünlere de sahip. Biraz bu ürünlerden de bahsedebilir misiniz?

Yanıt: Firmamızın 6 çeşit özel ve 8 tescilli ürün toplamda 300 çeşide sahip portföyü bulunmaktadır. Özel ürünler başta içidolu, kayık pasta, pilavuna, şammali, S tatlısı olarak başlıca beğeniye sahip ürünleri bulunmaktadır. Ürünler ülkemizin geleneksel ürünleri haline gelmekle beraber, yurt dışına devamlı suretle hediyelik olarak götürülen, memleketimizin tadı haline gelen ürünler arasında yer aldı. Kıbrıs deyince akla gelen tatlardan olan bu ürünler, ülkemizin hasretini çeken birçok soydaşımızın siparişleri şeklinde ve ülke özlemini gideren tatlar olarak yer alıyor.

Soru: Mamülcüoğlu olarak birçok organizasyona da imza atıyorsunuz. Bu organizasyon çalışmalarınız neleri içeriyor?

Yanıt: Firmamız catering bölümü içerisinde düğün ve açılış organizasyonları ile birçok kutlama ve etkinlik çerçevesinde yer alan geniş içerikli operasyonel çalışma sahasına sahiptir. 20 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ekip kalitesiyle hayal edilen anları unutulmaz bir anı haline getirmekle birçok alanda sosyal sorumluluk şeklinde bu organizasyonları yapıp destek çıkmaktadır. Bu etkinliklerle ülkemizin sanat, spor, eğitim ve birçok alanlarda hassasiyetle katkılarda yer almaktadır.

İŞAD’ın yapacak çok işi vardır

Soru: Bir süredir İş İnsanları Derneği’nin (İŞAD) Başkanlığını yapıyorsunuz. Ülkemizde genel olarak iş yapılabilirlik ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Ülkemizde uzun zamandır süren ekonomik krizin etkileri yatırım ve iş yapabilirlik zemini oldukça kötü etkilemektedir. Diğer etki ise istikrarlı bir politik ve hukuk alt yapısının bulunmamasıdır. Bu etkilere paralel zincirin devlet yönetimi tarafından fonksiyonu tamamen etkisiz ve yapıcı bir noktada olamamakla birlikte her geçen gün yanlış ve çağdışı kararların üretilmesiyle iş yaşamı oldukça kötü etkilenmektedir. Her platformda dillendirdiğim gibi KKTC’de iş yaparak ayakta duran iş insani dünyanın en zeki insanıdır. Çünkü bu kadar bürokrasinin dengesizliğin ve birçok kötü etkinin içerisinde ayakta duran iş insanı gerçekten Oskar’a aday bir seviyededir.

Ticari mahkemelerin bir an önce oluşturulması ve buna paralel olarak adalet sisteminin daha adil bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Seçim sisteminin değiştirilip başkanlık sistem yönetimine geçilmesi için acilen çalışma yapılmalıdır. Buna paralel Türkiye ile gümrük birliğine geçerek uzun vadeli piyasayı ucuzlatıcı unsurların artırılması yönünde anlayışlar ve politikaları destekleyerek üzerinde önemle duruyoruz.

Soru: İş dünyasında yaşanan önemli sıkıntılar nelerdir?

Yanıt: İş dünyasında en büyük yaşanan sıkıntı devletin yönetim şeklidir. Hiçbir alanda politika ve değerlendirme yapamayan ve ekonomiyi düzeltici caba içerisinde bile olmayan gelmiş geçmiş yönetimler yüzünden iş dünyasında ciddi sıkıntılar vardır.

Ülkemizin kanayan yarası enerji maliyetleridir. Özellikle elektrik maliyetleri ülkemizde piyasaya yansıyan en büyük maliyet unsurudur.

Ülke yönetiminde kamunun hantal yapısının yanında birde hizmet vermesini kesinlikle bekleyemeyiz. Kaldı ki hayatı pahalı kılan birçok faktörde ülke yönetiminde yer alan dinamiklerin piyasaya verdiği pahalılıkla uğrattıkları hasardır.

Soru: Ekonomik açıdan önemli sektörlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Yükseköğretim ve turizm ülkemizin can damarlarının en başında gelen sektörlerdir. Daha kaliteli ve modele dayalı bir eğitim anlayışıyla sektörün daha da gelişmesi ve öğrencilerin daha mutlu olması mümkündür.

Turizm çeşitlendirmeleri artırılmalıdır. Türkiye’den sadece yüzde 18’lik kesim turist olarak gelmişken pazarı çok uzakta aramaya gerek yoktur.

Üçüncü sektör olan tarımın iyi bir planlama ile gelişmesi mümkündür. Adamıza gelen suyun etkin ve verimli kullanımı ülkemize çok büyük kazanç getirecektir

Yenilenebilir enerji veya alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi önemlidir. Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesi halinde maliyetlerin oldukça aşağılara düşürülmesi mümkündür.

