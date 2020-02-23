Annesine küfretmiş

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen olayda bulaşık yıkama sırası yüzünden tartıştığı ev arkadaşının burnunu kıran Muhammed Almohazy (20) tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalması istenen zanlı, “Kavgayı ev arkadaşım başlattı. Anneme küfür etti” dedi.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının 21 Şubat 2020 tarihinde saat 18:00 sıralarında Girne’de Mercan Sokak üzerinde kalmakta oldukları ikametgah içerisinde aralarında bulaşık yıkama sırası nedeni ile çıkan tartışma sonucu ev arkadaşı Omar Haşiş’in (21) burnuna yumruk vurup kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili şikayetin geri çekildiğini, görgü tanıklarından ifade alacaklarını, ayrıca zanlının öğrencilik durumunun inceleneceğini belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlı “Anneme küfür etti, kavgayı o başlattı” dedi.