Soner Olgun Letafet’te yine hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Soner Olgun, sevilen sesi, usta yorumu ve sazı ile yine bir Cumartesi gecesi Girne’nin en gözde mekanı Merit Park Letafet Lounge Bar’da sevenleriyle buluştu.

Olgun, Letafet Lounge Bar misafirlerini selamlayarak sahnedeki yerini alkışlar ve ıslıklar eşliğinde aldı. Ardından sazını eline alan Soner Olgun, güzel bir türkü ile geceye giriş yaptı.

Yıllardır vokalistliğini yapan aynı zamanda eşi olan Özlem Olgun ile birlikte birbirinden güzel parçaları seslendirdiler. Eğlencenin zirvede olduğu gecede doğum günü kutlamalarına da yer verildi.

Soner Olgun, Ahmet Kaya, Cem Karaca, Barış Manço, Zülfü Livaneli, Erkin Koray ve Tanju Okan gibi Türkiye’nin usta sanatçılarının dillere pelesenk olmuş parçalarından hazırlamış olduğu repertuarı ve kendine has yorumuyla dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Repertuvarında Türk Sanat Müziğine de yer veren Olgun, Müzeyyen Senar’ın “Sevmekten Kim Usanır” eserini seslendirerek dinleyenleri mest etti.