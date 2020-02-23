Yoğun bakıma alındı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yenierenköy’ün okul bahçesinde önceki gün üzücü bir olayın yaşandığı bildirildi. İddiaya göre yaşları 13 ve 15 olan O.Ş. kardeşler, Erenköy Lisesi bahçesinde, tartıştıkları S.S. isimli 15 yaşındaki başka bir çocuğu tekme tokat döverek ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

S.S. aldığı feci darbeler sonrası ağır yaralı vaziyette ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen 15 yaşındaki çocuk, apar topar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. S.S’nin uyutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kardeşler tutuklandı

S.S’nin ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 13 ve 15 yaşındaki O.Ş. kardeşler, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı’nın huzuruna çıkarıldı. Çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen oturum sonrası, kardeşler aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Çocuklar etkileniyor

Olay bölgede büyük infial yarattı. Diyalog muhabirine ulaşan bazı bölge sakinleri, “şiddet içerikli dizileri izleyen çocuklar olumsuz şekilde etkileniyor ve bu gibi sonuçlar doğabiliyor” diyerek önlem alınmasını istedi.