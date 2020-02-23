Henüz tahlil sonucu yok

Hüseyin ÇİÇEK-Çiğdem AYDIN

Dünyanın ‘korkulu rüyası’ haline gelen Korona Virüsü konusunda KKTC ilk kez bir şüpheli hastayı karantinaya aldı. Dubai tatilinden dönen 74 yaşındaki G.E. yüksek ateş ve ishal şikayetiyle dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan ilk tahlillerin ardından ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gönderildi ve karantinaya alındı.

Diyalog’a konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanın kan örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini ve çıkacak sonuca göre hareket edileceğini söyledi. Pilli; Dubai turuna katılan diğer KKTC vatandaşlarını tespit etmek amacıyla tur operatörüyle temasa geçildiğini belirtti.

Geldikten bir gün sonra ateşlendi

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre 11 Şubat 2020 tarihinde, bir kafile ile birlikte Dubai turuna giden G.E, 17 Şubat tarihinde, ülkemize geri döndü. Bir gün sonra ise ateşinin yükseldiği ve ishal şikayetinin başladığı bildirilen kadın, dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede doktorlara konuşan kadın, Dubai turundan dönerken uçağın öncelikle İstanbul’da durduğunu ve burada bazı yolcuların yüksek ateş nedeniyle karantinaya alındığını; seyahatte Çinli yolcuların da olduğunu söyledi.

Bunun üzerine, Corona Virüsü’nden şüphelenilerek hasta kadın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastane dezenfekte edildi

Gazimağusa hastanesi yönetimi yaşanan bu olay sonrasında alarma geçerek, acil servisi özel ekip tarafından ilaçlayarak güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca hasta kadını Lefkoşa’ya sevk eden ekibe özel kıyafetler giydirildi.

Pilli: Sonuçları bekliyoruz

Diyalog’a konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs’e karşı tüm tedbirler alındığını belirtirken, şüpheli hastadan alınan kan örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

“Kesin teşhis tahlil sonuçlarında ortaya konacak” diyen Pilli, Dubai turundan dönen kadının “kaldığımız otelde Çinliler de vardı” dediğini, o yüzden kendisini karantinaya aldıklarını söyledi.

Dubai turuna katılan diğer KKTC vatandaşlarının kimliğini belirlemeye çalıştıklarını ve tur operatörüyle temasa geçtiklerini anlatan Pilli, tümünün bir kontrolden geçirilmesinde fayda gördüklerini kaydetti.