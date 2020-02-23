‘Ben taşıyıcıyım’

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda seyrederken ihbar üzerine aracını bagajında 178 kilo bonfile et ve 65 kilo biftek bulunarak tutuklanan Yakub Karamez, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının etleri teslim aldığı şahsın ismini açıkladığı belirtildi. Zanlının etleri Atatürk Stadyumu yanındaki elektrik trafosunun yanına bırakmak için aldığını itiraf ettiği belirtildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, 21 Şubat 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında Mağusa- Lefkoşa istikametine seyretmekte olan FJ 968 plakalı van aracın içinde gümrüksüz mal olabileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Polis, aracın Girne Dağyolu kavşağı yakınında durdurularak kontrol edildiğini kaydetti. Polis, yapılan kontrol sonucunda aracın bagaj kısmında gümrüğe beyan edilmemiş 178 kilo bonfile et, 65 kilo biftek tespit edildiğini belirtti.

Trafonun yanına bırakacaktı

Polis memuru, aracın sürücüsü olan zanlı Yakub Karamez’in suçüstü tutuklandığını açıkladı. Polis, etlerin ve aracın emare altına alındığını belirterek, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde etleri İnönü çöplüğü civarında Halit Nuray isimli şahıstan aldığını, Atatürk Stadyumu yanındaki elektrik trafosunun yanına bırakmak üzere yola çıktığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, etleri teslim alacak olan şahısların belirlenmediğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz alan zanlı, işlediği suçtan pişman olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2020, 04:12