Güneyde alarm

Japonya’nın Yokohama kentinde karantinada tutulan Diamond Princess gemisinden, corona virüs bulaştığı kesinleşen bir kişiyi İsrail’e götüren özel bir İsrail jetinin Rum tarafına gittiği, şüpheli 4 görevliden bir tanesinde test sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Ortaya çıkan bu durum karşısında Rum sağlık servislerinin alarma geçtiği haber verildi.

Rum gazetelerinin internet sayfalarında, özel uçak personeli kadına yapılan testlerin negatif sonuç vermesi üzerine karantinaya alındığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum yönetiminin dün 4 corona virüs şüphelisi nedeniyle alarma geçtiğini yazdı.

Habere göre Güney’e inen küçük uçak, biri corona virüs bulaştığı kesinleşen 4 yolcuyu İsrail’e götürdü. Bulaşan kişi İsrailliydi ve İsrail’de kaldı. Uçak, protokoller uyarınca karantinaya alınması gerekirken Fransa’ya gitmek üzere İsrail’den havalanarak Güney Kıbrıs’a indi.