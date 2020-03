Bülent Çıraklı şirketinin yöneticisi Yeşim Direl Genç Vizyon’a konuk oldu

Cemre AKAR

Cevizli lokum, şekerleme ve çikolata üretiminde Kıbrıslı Türklerin öncü kuruluşu Bülent Çıraklı şirketinin yöneticisi Yeşim Direl, bir asrı aşan zaman diliminde verilen hizmetleri ve yaşanan sorunları Genç Vizyon’a anlattı. Direm; bir aile şirketi olarak ileriye yönelik projelerden söz ederek, ambargoların etkisini dile getirdi.

Soru: Öncelikle sizi tanıyalım. İş hayatına ne zaman atıldınız? Bugüne kadar neler yaptınız? Şu an ne yapıyorsunuz?

Yanıt: 1983 Lefkoşa doğumluyum. 200-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Aile şirketimiz olan Bülent Çıraklı Sanayi LTD’de çalışmaya başladım. 1910‘dan beri 5 nesildir devam eden lokum şekerleme, çikolata üretimimizi geliştirmek için tüm departmanlarda çalıştım. 2005 yılında Unipass Pazarlama LTD’yi kurarak hem üretimimizi geliştirme hem de Türkiye’deki seçkin markaların bayiliklerini alarak işletmemizi geleceğe taşıyacak adımlar attık. Unipass Pazarlama LTD direktörü ve Bülent Çıraklı Sanayi LTD’nin yöneticisiyim. İş İnsanları Derneği (İŞAD) üyesi ve Yönetim Kurulu üyesiyim. 2010 yılında İngiltere’de bulunan University of Reading Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan kız kardeşim Süheyla Çıraklı ile birlikte aile şirketimizin yönetimini yapmaktayız. Şirket yönetiminde özveri ile çalıştığımız Süheyla Çıraklı Bülent Çıraklı Sanayi LTD Direktörüdür. 24 yıllık bankacılık tecrübesi ile annemiz Mevhibe Çıraklı ve ömrünü üretim aşkı ile aile şirketimize adadığı babamız Bülent Çıraklı’nın tüm deneyim ve tecrübeleri ile bize geçmişten geleceğe ışık tutmaktadırlar.

Tüm hotel, casino, cafe, restoran, pastane, imalathane, market, askeri kantinler gibi çok çeşitli müşteri portföyümüze hem üretimini yaptığımız ürünler hem de bayiliklerini yaptığımız ürünlerimizin adanın tüm bölgelerine hizmet eden donanımlı filomuz ve ekibimiz ile satış ve lojistik hizmeti vermekteyiz.

Tüm ekibimiz ve Yönetici kadromuz ile biz tam bir Aile Şirketiyiz ve bu ruhu taşıyarak kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmaktayız.

Soru: İşinizden ne kadar memnunsunuz? Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz?

Yanıt: Üretim sektöründe olmak ve gıda ürünlerinin pazarlamasını yapmaktan onur duymaktayım. Bildiğimiz gibi üretmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur, bizi geleceğe üretim sektörünü geliştirmek taşıyacaktır. Gıda terörü ile savaşmak en büyük sıkıntılarımız arasındandır. Tüketici olarak bizler tüm tükettiğimiz gıdaların içeriklerine ve nereden geldiğine çok dikkat etmeliyiz. Böylelikle bilinçli tüketici olarak tüm gıda ürünlerinin kalitesini yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum.

Yerel üretime darbe vurulmamalı



Soru: Ülkemizde genel olarak iş yapılabilirlik ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Yanıt: Dünya ekonomisine kıyasla küçük bir pazar olan ancak turizm ve eğitim ekonomisiyle çok gelişme gösteren adamızda özellikle özel sektör kendini geliştirmek için büyük uğraşlar vermektedir.

Gerek dengesiz ekonomi gerekse ekonomiye bağlı değişken öğrenci nüfus ortamı, üretim, ticaret ve yatırım fizibilitelerinde çok özen istemektedir. Mevcut pazara adamızda üretilen ve üretilmeyen birçok ürün serbest ekonomi bağlamında dünyanın her yerinden gelmektedir. Bu durum pozitif rekabet ortamı için katkısı olsa da, gereğinden fazla artışı ile birlikte yerli üreticilerin ayakta kalmasına da darbe vurmaktadır. Bu konuyu tam anlamıyla ele alarak ülkemizde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Soru: İş dünyasında genel olarak yaşanan önemli sıkıntılar nelerdir? Bunların aşılabilmesi için önerileriniz var mıdır?..

Yanıt: Ada ülkesi olarak iş dünyasında ve özellikle üretim sektöründe maliyetlerin çok yüksek olması en önemli sıkıntılardandır. Gerek ürün ve hammadde tedarikindeki nakliye maliyetlerinin, gerek gümrük giderlerinin yüksek oluşu direkt olarak ürün maliyetlerini etkilemekte olup enflasyon artışında büyük önem arz etmektedir. Devlet zamları ile elektrik, su, gaz, harçlardaki artışlar ile birlikte işçiliğin de yüksek olduğu ülkemizde genel maliyetler çok etkilenmektedir. İçinde bulunduğumuz ekonomik dengesizlik platformunda enflasyon artışını önleyebilmek için Devlet önemli reformlar yapmalıdır.

Özel sektöre destek projelerinin yanı sıra, yatırım teşvikleri ile birlikte tarım, hayvancılık ve sanayi sektörünü destekleyerek üretim artırılmalıdır. İhracat- ithalat dengesini oluşturabilmek için ihracat projelerine daha çok destek verilmelidir.

Soru: KKTC’de dikkatinizi çeken eksikler ve fazlalıklar nelerdir?.. Ülkenin ekonomik açıdan düzlüğe çıkabilmesi için sizce ne yapılmalı?

Yanıt: Direkt uçuşların olmamasına rağmen turizmi artırabilmek için yapılan tüm çabalara rağmen, eksik yatırımlar yüzünden gün geçtikçe altyapı bozuklukları ada turizmi ekonomimize darbe vurmaktadır. Döviz değişkenliğinden darbe alan öğrenci değişkenliği ada ekonomimize etkileyen önemli faktörlerdir. Maliyetlerin daha önce de bahsettiğim sebeple yüksek olması tüketicinin alım gücünü ve aile ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Bu yöndeki düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.