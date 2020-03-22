Corona virüsünün İtalya'da yarattığı korkunç tablo kötüleşerek devam ediyor. Son verilere göre ülkede son 24 saatte 793 kişi daha öldü.

Corona virüsü nedeniyle İtalya’da ölenlerin sayısı 4 bin 825’e yükseldi.

Virüsün ana vatanı olan Çin’den bile fazla sayıda kişinin hayatını kaybettiği ülkede sadece son 24 saatte 793 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede ayrıca sadece dün yapılan testlerde pozitif çıkan vaka sayısı 6 bin 500 olarak duyuruldu. İtalya’da ilk günden beri toplam vaka sayısı ise 53 bin 578 oldu. Bu vakalardan şu ana kadar 6 bin 72’si tedavi edildi.

Cenazeler askeri araçlarla taşınıyor

İtalya'nın Bergamo şehrinde çekildiği öne sürülen fotoğraflarda, kamyonların hastalık nedeniyle ölenlerin cesetlerini yakma işlemleri için taşıdığı iddia edilmişti.

Ülkede şartlı sokağa çıkma yasağı yaklaşık iki haftadır uygulanıyor ancak bazı İtalyanların spor yapma ve markete gitme bahanesi ile hâlâ bir araya gelmeye çalıştığı da öne sürülüyor. Bu nedenle ülke genelinde alınan bir kararla spor yapılması da yasaklanmış durumda…